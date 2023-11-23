Ученые Новосибирского университета создали обеззараживающее покрытие для стен

Разработка Института химических технологий НГУ найдет применение в медицинских учреждениях и научных лабораториях

ТАСС, 23 ноября. Учеными НГУ запатентована композиция для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Она позволяет удалять химические вещества, в том числе, различные биомакромолекулы в составе ДНК, РНК и других НК-содержащих биологических объектов, например, вирусов, обеспечивая тем самым перманентное снижение уровня загрязненности в помещениях различного назначения (биотехнологические лаборатории, производственные помещения и др.). Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

"Наш состав оптимально использовать для обработки больших по площади поверхностей: стен, пола, предметов мебели, главное, чтобы они были освещены, при этом, неважно - солнечный это свет или искусственное освещение - композиция с равной эффективностью будет осуществлять обеззараживание поверхности", - рассказал директор Института химических технологий (ИНХИТ) НГУ, доктор химических наук Денис Козлов.

Испытания показали высокий уровень обеззараживающих свойств покрытия и возможность его использования на протяжении длительного времени. А невысокая себестоимость его производства открывает достаточно широкие перспективы его применения - от лабораторий и медицинских учреждений до обработки учебных заведений и других объектов общественного пользования.

Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030" и при активном содействиипромышленного партнера - новосибирской компании "Биолабмикс", работающей на биотехнологическом рынке с 2010 года и выпускающей реагенты для исследовательских работ. Сейчас совместно с ними идет разработка технологических регламентов на изготовление первых партий композиции для нанесения покрытия. Параллельно рассматриваются и другие возможные совместные проекты университета и компании.

Важным условием для расширения исследовательской программы, включая совместные проекты с индустриальными партнерами, станет переезд лабораторий ИНХИТНГУ в научно-исследовательский корпус нового кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках национального проекта "Наука и университеты", отметил Денис Козлов.