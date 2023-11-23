23 ноября, 11:11
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В ТУСУРе разработали уникальную линейку измерительных приборов

Щитовые измерительные приборы, разработанные в НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа, позволяют проводить измерения параметров с точностью до 0,01%

ТАСС, 23 ноября. В ТУСУРе разработали уникальную линейку измерительных приборов. Об этом сообщили в пресс-службе ТУСУРа.

Щитовые измерительные приборы активно применяются в автоматизированных системах управления технологическими процессами в энергетике, металлургии, химической, пищевой и других отраслях промышленности и народного хозяйства в качестве устройств сбора, обработки, представления и передачи данных самых разных физических величин.

"Подобные приборы применяются и в продукции НИИ АЭМ. Однако мы столкнулись с тем, что существующие отечественные и зарубежные приборы этого типа во многих случаях отстают от современных тенденций в развитии средств обработки и представления информации. Например, обладают невысокой точностью, не превышающей 0,1%, - рассказывает заместитель директора по НР и инновациям НИИ АЭМ Юрий Кремзуков. - В то же время микроэлектронная промышленность предлагает широкий спектр преобразователей аналоговых сигналов в цифровые, а использование современной микропроцессорной техники позволяет создавать высокотехнологичные цифровые приборы, обеспечивающие максимальную автоматизацию измерений при одновременном обеспечении высокой точности".

Для решения этой задачи в НИИ АЭМ ТУСУР был разработаны высокотехнологичные щитовые цифровые электроизмерительных приборы, обеспечивающие максимальную автоматизацию измерений при одновременном обеспечении высокой точности. В линейке выпускаемых приборов - 20 исполнений вольтметров и амперметров постоянного тока, предназначенных для работы с разными диапазонами показаний. Класс точности приборов - 0,01-0,02%. Гарантийный срок работы - семь лет. Кроме того, в НИИ АЭМ разработали ПО с широким функционалом. Оно делает удобным и понятным программирование и редактирование параметров прибора при помощи встроенных кнопок и/или по интерфейсу USB.

Приборы внесены в Госреестр СИ РФ № 81748-21.

На данный момент выпущена партия приборов, которые установлены в испытательном оборудовании, размещенном на рабочих местах предприятий ракетно-космической отрасли, в том числе планируется поставка оборудования на космодромы Плесецк и Байконур.

В планах разработчиков расширение линейки приборов. По словам Кремзукова, в ближайшее время она дополнится несколькими исполнениями вольтметров и амперметров переменного тока, а также омметром.

По результатам конкурсов "Лучшие товары и услуги Томской области" и "100 лучших товаров России", приборы щитовые электроизмерительные ПЩА и ПЩВ, разработанные в НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа стали лауреатами в номинации "Продукция производственно-технического назначения". 

© Информационное агентство ТАСС
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