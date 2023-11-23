Глава Адыгеи и первый замминистра сельского хозяйства посетили объекты по госпрограмме

Оксана Лут высоко оценила результаты реализации в республике мероприятий госпрограммы и подчеркнула, что в следующем году для Адыгеи предусмотрено около 800 млн рублей

ТАСС, 23 ноября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут посетили объекты, возведенные в республике в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В числе таких соцобъектов - детский сад №1 "Чебурашка" в станице Гиагинская.

В прошлом году было построено новое здание для детского сада на 240 мест. Лут и Кумпилов ознакомились с условиями, созданными для детей. В 2023 году в рамках КРСТ построена подъездная дорога, в станице решена проблема очередности в дошкольные учреждения.

"В подарок от Минсельхоза РФ Оксана Лут подарила чебурашку - символ детского сада, где собрана уже большая коллекция игрушек разных годов изготовления", - рассказали в пресс-службе Кумпилова.

Также в Гиагинской Кумпилов и Лут побывали в Центре народной культуры им. Н.Р. Нагоевой, где в рамках госпрограммы проведен капитальный ремонт, в ходе которого полностью заменены инженерные коммуникации, проведены фасадные и внутренние отделочные работы. По поручению Кумпилова проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

"Еще один объект культуры, который появился в прошлом году благодаря госпрограмме - это сельский дом культуры в поселке Майский Кошехабльского района, его также посетили Кумпилов и Лут, там они пообщались с жителями, которые поблагодарили за внимание к нуждам селян и строительство нового дома культуры", - сказали в пресс-службе.

Для удобства селян рядом с СДК в рамках программы комплексного развития сельских территорий возведено здание врачебной амбулатории. Кумпилов и Лут осмотрели помещение, пообщались с персоналом и пациентами. "Лут высоко оценила результаты реализации в республике мероприятий госпрограммы, которые способствуют созданию комфортных условий жизни в сельской местности, первый замминистра сельского хозяйства РФ также подчеркнула, что в следующем году реализация программы продолжится, для Адыгеи предусмотрено около 800 млн рублей", - заметили в пресс-службе.