В ТУСУРе придумали, как защитить пользователей от кибермошенников

Команда Факультета безопасности ТУСУРа разработала систему, которая усилит биометрическую защиту при совершении финансовых операций онлайн

ТАСС, 24 ноября. Проект "DoubleCheck" призван защитить пользователей от кибермошенников при совершении дистанционных банковских операций (например, онлайн оплата товаров и услуг). Дополнительное оборудование не потребуется: клиенту будет достаточно камеры его смартфона.

"По нашей задумке, человеку достаточно навести камеру устройства на лицо и показать индивидуальный жест (который заранее зарегистрирован за ним при сохранении биометрии). При такой комбинации вероятность того, что операцию выполняет мошенник (или присутствует DeepFake - подложное изображение), сводится к минимуму", - рассказала член команды-разработчиков, студентка ФБ Полина Давыдченко.

В ближайшее время команда планирует завершить работу над прототипом сервиса. На данный момент этим активно занимаются разработчики и ML-инженеры.

"Концепция видеоидентификации только изначально задумывалась для борьбы с мошенничеством в банковской сфере. Сейчас же мы не ограничиваемся взглядом только на этот рынок. Поэтому, после успешной доработки продукта DoubleCheck, мы бы могли попробовать применить его и в сфере электронной коммерции (маркетплейсы), на платформах онлайн-курсов, возможно даже на сайтах знакомств. Технология гибкая и применима для любой области, где может быть полезна идентификация личности и защита от DeepFake", - дополнила Полина Давыденко.

Проект "DoubleCheck" вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" и получил 1 млн рублей на развитие. В настоящий момент команда развивает проект в качестве резидента студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа.