В ТУСУРе придумали, как защитить пользователей от кибермошенников

ТАСС, 24 ноября. Проект "DoubleCheck" призван защитить пользователей от кибермошенников при совершении дистанционных банковских операций (например, онлайн оплата товаров и услуг). Дополнительное оборудование не потребуется: клиенту будет достаточно камеры его смартфона.
"По нашей задумке, человеку достаточно навести камеру устройства на лицо и показать индивидуальный жест (который заранее зарегистрирован за ним при сохранении биометрии). При такой комбинации вероятность того, что операцию выполняет мошенник (или присутствует DeepFake - подложное изображение), сводится к минимуму", - рассказала член команды-разработчиков, студентка ФБ Полина Давыдченко.
В ближайшее время команда планирует завершить работу над прототипом сервиса. На данный момент этим активно занимаются разработчики и ML-инженеры.
"Концепция видеоидентификации только изначально задумывалась для борьбы с мошенничеством в банковской сфере. Сейчас же мы не ограничиваемся взглядом только на этот рынок. Поэтому, после успешной доработки продукта DoubleCheck, мы бы могли попробовать применить его и в сфере электронной коммерции (маркетплейсы), на платформах онлайн-курсов, возможно даже на сайтах знакомств. Технология гибкая и применима для любой области, где может быть полезна идентификация личности и защита от DeepFake", - дополнила Полина Давыденко.
Проект "DoubleCheck" вошел в число победителей конкурса "Студенческий стартап" и получил 1 млн рублей на развитие. В настоящий момент команда развивает проект в качестве резидента студенческого бизнес-инкубатора ТУСУРа.