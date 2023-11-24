Все меры поддержки АПК в Ульяновской области сохранят в госпрограмме в 2024 году

В настоящее время сельхозпредприятия испытывают трудности из-за растущих цен на технику, ГСМ, удобрения при низких закупочных ценах на сельхозпродукцию

ТАСС, 24 ноября. Члены комитета Заксобрания Ульяновской области по аграрной и продовольственной политике выступили за сохранение всех направлений поддержки агропромышленного комплекса (АПК) в госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Аграрный сектор остро нуждается в бюджетной поддержке. В настоящее время сельхозпредприятия испытывают трудности из-за растущих цен на технику, ГСМ, удобрения при низких закупочных ценах на сельхозпродукцию. Поэтому принято решение о том, что все направления поддержки, предусмотренные в отраслевой госпрограмме (их порядка 40), будут сохранены и в 2024 году", - отмечается в сообщении.

По данным и. о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексея Леушкина, в 2024 году на развитие АПК и сельских территорий в областном бюджете запланировано 4 млрд 337 млн рублей. Кроме того, на решение задач по обеспечению продовольственной безопасности Ульяновской области и улучшению качества жизни сельских жителей предварительно предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 911 млн рублей.

Ульяновская область полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства. Например, в этом году урожай зерновых в этом году превысил потребности населения в два раза. При этом по производству мяса, птицы и молока объемы составляют лишь 60-75% от необходимого.

Совместно с депутатами региональный Минсельхоз определил приоритетные направления, на которые будут направлены дополнительные бюджетные средства. В их числе субсидии на приобретение техники, которые в целом составят 950 млн рублей. Для соблюдения агротехнических сроков полевых работ в Ульяновской области, по информации специалистов, необходимо дополнительно приобрести не менее 1 тыс. 123 тракторов и 295 зерноуборочных комбайнов. Еще одним приоритетным направлением станет животноводство, на которое будет выделено 350 млн рублей. На поддержку промышленной переработки продукции растениеводства в 2024 году предусматривается 2 млрд 175 млн рублей.

Председатель аграрного комитета Заксобрания Ульяновской области Рамиль Хайруллин сообщил, что государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" на 2024 год на заседании комитета была поддержана. "Мы рассчитываем на то, что она будет исполнена в заявленных объемах финансирования", - приводятся слова Хайруллина в сообщении.