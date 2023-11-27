Стали известны итоги просветительского проекта "Ну-ка, наука!"

В рамках проекта исследователи делились опытом и научными достижениями, знакомились с результатами работы ученых Университета Льва Толстого и узнавали новое на выступлениях приглашенных гостей

ТАСС, 27 ноября. С июня по октябрь Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого при поддержке Минобрнауки России реализовывал научно-просветительский проект "Ну-ка, наука!".

Проект проходил в гибридном формате:

с июня по сентябрь проходил заочный конкурс научно-исследовательских работ "Наука и искусство". В нем приняли участие 1,3 тыс. студентов и школьников со всей России.

в октябре в Туле прошел всероссийский фестиваль исследований и открытий "Ну-ка, наука!". В нем приняли участие 200 молодых ученых из 50 регионов России.

за время реализации проекта было записано 10 подкастов с учеными и популяризаторами науки, а также одно интервью с Юрием Павловичем Вяземским, бессменным ведущим программы "Умницы и умники" и председателем Президиума экспертной комиссии конкурса "Наука и искусство"

охват проекта в социальных сетях составил 2 670 375 просмотров, а в СМИ – 5 009 291.

количество онлайн-участников всех мероприятий составило более 1 млн человек

по итогам научной конференции выпущен специальный номер журнала "Время науки", который включает в себя лучшие доклады пленарных заседаний, также планируется специальный выпуск журнала "Ученичество", где будут размещены лучшие конкурсные работы в номинации "научно-популярная статья".

Исследователи делились опытом и научными достижениями с коллегами на пленарных заседаниях всероссийской конференции "Я и Наука vs Наука и Я", смеялись над научным юмором команд Толстовской лиги КВН, знакомились с результатами работы ученых Университета Льва Толстого и узнавали новое на выступлениях приглашенных гостей.

В фестивале приняло участие 22 федеральных спикера, среди которых были знаменитые популяризаторы науки: антрополог Станислав Дробышевский, астроном Леонид Еленин, филолог Федор Двинятин и другие.