В ТУСУРе придумали, как защитить рукописную подпись от фальсификации

Стартап "ТВОЯ ПОДПИСЬ" ассистента кафедры КСУП ТУСУРа вошел в 50 лучших стартапов страны 2022 года

ТАСС, 27 ноября. Ассистент кафедры КСУП ТУСУРа Роман Коломников представил проект "ТВОЯ ПОДПИСЬ" на Всероссийском форуме технологического предпринимательства. Стартап вошел в 50 лучших стартапов страны 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ТУСУРа.

"ТВОЯ ПОДПИСЬ" представляет собой программный комплекс для аутентификации пользователя по динамической рукописной подписи с помощью методов машинного обучения и нейронных сетей. Говоря простым языком, проект позволяет подтверждать подлинность личности человека, когда он расписывается на специальном планшете.

"Рукописная подпись остается самым распространенным юридически значимым подтверждением личности на документе - своей подписью человек заверяет сведения и факты, которые содержит документ, - рассказывает Роман Коломников об актуальности решаемой его командой задачи. - Однако, бывают случаи, когда подпись может быть сфальсифицирована и тогда же возникает потребность в проведении почерковедческой экспертизы".

Разработка тусуровцев как раз решаем проблему фальсификации рукописной подписи на юридически значимых документах.

"В отличие от почерковедческих экспертиз, которые занимают минимум сутки и стоят от 12 тыс. рублей, программный комплекс "ТВОЯ ПОДПИСЬ" еще на этапе подписания документов исключает вероятность возникновения фальсификации и говорит, ваша ли подпись была нанесена или же нет", - уточняет Роман.

Существующие в России аналоги позволяют пользователям подписывать электронные документы удаленно, однако не решают проблему фальсификации подписи.

Проект получил поддержку грантового конкурса "Студенческий стартап" ФСИ. На данный момент разработка находится на этапе MVP, командой по запросу потенциальных клиентов дорабатывается функцию распознания подписи по изображению. В планах - получение патента на полезную модель, подача заявки на конкурс "Старт 1" и пилотирование технологии.