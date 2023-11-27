Российские компании начали применение первого русскоязычного репозитория от СибГМУ

Репозиторий СибГМУ содержит около 450 тыс. баз данных научных и клинических исследований, которые помогут в создании продуктов для бизнеса и медицины, научных исследованиях, аналитике лечебных и диагностических методик

ТАСС, 27 ноября. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали первый русскоязычный репозиторий клинических данных SibMed Data Clinical Repository. Об этом сообщила пресс-служба университета, добавив, что презентация проекта состоялась в рамках восьмой международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey, проходившей в Москве с 22 по 24 ноября.

"Репозиторий представляет собой цифровую платформу для хранения и быстрого доступа к медицинским данным, впервые в мире реализованную на русском языке. Проект СибГМУ позволяет создавать новые решения в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, он реализован в рамках программы "Приоритет 2030" национального проекта "Наука и университеты", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, отсутствие необходимого объема клинических данных является одним из ключевых препятствий на пути к внедрению IT-технологий в здравоохранение. Репозиторий СибГМУ содержит около 450 тыс. баз данных научных и клинических исследований, которые помогут в создании продуктов для бизнеса и медицины, научных исследованиях, аналитике лечебных и диагностических методик, повышении технологичности отрасли.

"Репозиторий объединяет базы данных амбулаторной и стационарной службы многопрофильных клиник СибГМУ, содержит анонимизированную медицинскую информацию и непрерывно пополняется. Данные деперсонифицированы в соответствии с требованиями законодательства и содержат информацию текстового и числового характера, включая данные о лабораторных и инструментальных исследованиях, а также о лечении", - пояснили в сообщении.

Здесь добавили, что проект включает в себя не только формирование цифровой инфраструктуры для хранения и быстрого доступа к медицинским данным, но и образовательную программу, направленную на формирование компетенций по работе со структурированными и неструктурированными биомедицинскими данными для решения исследовательских и технологических задач. При этом доступ к репозиторию клинических данных может получить как ученый самостоятельно, так и организация.

"Репозиторий СибГМУ - это целая экосистема для хранения и быстрого доступа к анонимизированным медицинским данным. Проект позволяет решить проблемы в работе научных и научно-практических команд, связанные с достоверностью и сложностью структуры медицинских данных, а также необходимостью обеспечения их анонимности. Репозиторий уже начали использовать крупные российские технологические компании", - рассказал руководитель стратегического проекта "Бионические цифровые платформы" СибГМУ Иван Толмачев.