НГТУ им. Р.Е. Алексеева в 2023 году исполнилось 125 лет со дня основания

За годы своей истории вуз подготовил более 300 тыс. инженеров

ТАСС, 29 ноября. Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) имени Ростислава Алексеева в Приволжском федеральном округе отметил 125 годовщину со дня основания. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба института.

"НГТУ - один из ведущих технических вузов региона - отметил 125 годовщину со дня основания. За годы своей истории вуз подготовил более 300 тыс. инженеров. Политех по праву гордится своими учеными, их открытиями, научными школами, которые внесли весомый вклад в научно-техническое развитие страны и составляют ее славу. Они не раз отмечены государственными наградами и премиями Правительства России", - говорится в сообщении.

Сильной стороной вуза со времени его основания и до сегодняшнего дня является тесное сотрудничество с промышленностью, рассказали в пресс-службе, добавив, что 17 базовых кафедр на крупнейших предприятиях Нижегородской области, которые созданы политехом, позволяют приблизить процесс обучения к условиям реального производства и готовить специалистов в соответствии с запросами высокотехнологичных промышленных предприятий. Как проинформировали в пресс-службе, НГТУ является одним из ведущих центров подготовки кадров для атомной отрасли. В частности, институт является членом ассоциации высших учебных заведений "Консорциум опорных вузов Государственной корпорации по атомной энергии". Вуз также входит в консорциум для развития ядерных энерготехнологий нового поколения и консорциум, который занимается вопросами развития Северного морского пути.

Отмечается, что НГТУ является победителем Всероссийского конкурса "Приоритет 2030" как в базовой, так и в специальной части. Пять стратегических проектов, которые положены в основу программы развития университета, реализуются в сотрудничестве с ведущими российскими научными центрами и промышленными предприятиями. "Кроме того, университет получил право формировать свою передовую инженерную школу. Причем, он стал единственным вузом страны, который заявил для нее ядерно-водородную тематику. Передовая инженерная школа уже приступила к подготовке инженеров новой формации, знакомых с самыми современными технологиями и готовых включаться в работу без адаптационного периода, добавили в пресс-службе.