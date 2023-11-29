Ивановские ученые представили просветительский проект "СЛОН"

Стенд проекта работает на III Конгрессе молодых ученых

ТАСС, 29 ноября. Третий Конгресс молодых ученых стартовал во вторник, 28 ноября, на федеральной территории "Сириус". Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Главная тема III Конгресса молодых ученых - "Пространство возможностей и развития".

Ивановскую область на III Конгрессе молодых ученых представил губернатор Станислав Воскресенский и молодые ученые - создатели образовательного проекта "СЛОН" (Солярис. Лекции о науке). На площадке в Сочи работает отдельный стенд проекта. В первый день Конгресса его посетил президент ведущего в стране и в мире научно-исследовательского учреждения "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Вместе со Станиславом Воскресенским они обсудили перспективы проекта и пообщались с участниками.

Более предметно проект "СЛОН" глава региона представил в рамках круглого стола компании "Инопрактика" "Развитие человеческого капитала со школьной скамьи". Среди участников - Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, замминистра просвещения России Татьяна Васильева, ректор Московского физико-технического института (национального исследовательского университета) Дмитрий Ливанов, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, ректор АНО "Университет Национальной технологической инициативы 2035", генеральный директор Фонда поддержки проектов "Национальной технологической инициативы" Вадим Медведев, а также главы регионов и эксперты.

Проект молодых ученых Ивановской области "СЛОН" (Солярис. Лекции о науке) Станислав Воскресенский назвал уникальным. "Цель его, во-первых, - научить молодых ученых простым языком доносить важные вещи, которые они делают для нашей страны. А с другой стороны, и это даже более важно, зародить страсть к знаниям и науке у школьников, которые как раз в старших классах определяются, чем заниматься в жизни", - сказал Станислав Воскресенский.

Напомним, идею просветительского проекта "СЛОН" предложили молодые ивановские ученые. Осенью стартовал второй сезон проекта, в рамках которого молодые ученые в течение 15 минут доступным языком рассказывают школьникам и студентам младших курсов, почему то, чем они занимаются, важно и как это изменит мир. Каждая лекция, на которую собирается полный зал "Соляриса", публикуется в видеоформате в группе проекта в социальных сетях. Чтобы заинтересовать ребят научными достижениями, лекторы проходят специальную подготовку.

Участники круглого стола "Развитие человеческого капитала со школьной скамьи" также обсудили роль дополнительного образования и кружков в развитии школьников и формировании их личности, механизмы вовлечения детей в проектную деятельность и внеклассные мероприятия.

Так, модератор круглого стола, первый заместитель генерального директора, компания "Иннопрактика" Наталья Попова попросила Станислава Воскресенского поделиться опытом создания в регионе центра одаренных детей "Солярис".

Глава региона отметил, что "Солярис" создан по аналогии с федеральным центром "Сириус" по поручению Владимира Путина. "Насколько точным и стратегическим оказалось решение президента о том, что в каждом регионе должен появиться центр одаренных детей. Это очень точное решение. Я помню, тогда все удивились, ведь есть "Сириус", зачем же в каждом регионе. А ведь абсолютно мудрейшее решение оказалось, оно даст эффект на десятилетия вперед. Я, например, считаю, что в каждом регионе, и мы так стараемся работать, должны быть созданы все условия для развития личности. Чтобы люди учились, создавали семьи, создавали рабочие места, работали, реализовывали свой талант там, где они родились", - подчеркнул Станислав Воскресенский.

В "Солярисе" самые популярные предметы - биология, физика, химия, генетика, а самые востребованные смены - "Врачи будущего" и "Инженерная школа". "Дети все абсолютно чувствуют, какие вызовы перед страной, какие вызовы технологические есть в мире. Тонко угадывают, действительно, к каким знаниям нужно тянуться", - добавил Станислав Воскресенский.

Конгресс молодых ученых - крупнейшая площадка для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. Здесь формируются основные векторы научно-технологического развития России. В этом году III Конгресс молодых ученых собрал свыше 4,5 тыс. участников. Деловая программа Конгресса насчитывает более 100 мероприятий. В работе экспертных сессий, круглых столов, лекций и мастер-классов в период с 28 по 30 ноября примут участие свыше 700 спикеров и модераторов. В центре дискуссий - проекты и меры поддержки в рамках развития национальных проектов и инициатив Десятилетия науки и технологий в России. Дополнит мероприятия Конгресса выставка современных российских технологий.

Организаторами Конгресса выступают Фонд Росконгресс, Минобрнауки России и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.