Матушкин сообщил, что депутаты Тамбовской облдумы почтили память Зои Космодемьянской

ТАСС, 29 ноября. Депутаты Тамбовской областной Думы почтили память Зои Космодемьянской. Об этом сообщил председатель областного парламента Евгений Матушкин.
"29 ноября в 1941 году после изуверских пыток была казнена фашистами наша землячка Зоя Космодемьянская. Юная девушка, которая добровольно пошла на фронт, стала для всего мира примером мужества, непоколебимой силы духа, бесстрашия и любви к Родине. Это святая традиция - прийти в этот день к мемориалу и поклониться подвигу Зои, а в ее лице и подвигу всем защитников нашей страны, отдавших жизнь за свободу нашего государства", - сказал Матушкин.
450 тыс. тамбовчан в годы Великой Отечественной войны ушли защищать Родину. Около 200 тыс. человек домой не вернулись. 260 жителей области были удостоены звания Героя Советского Союза, из них трое - дважды Герои, 50 полных кавалеров ордена Славы. По мнению Матушкина, сейчас, когда наша страна вновь столкнулась с проявлениями нацизма, обществу необходимо как никогда быть сплоченным и единым.
"Сегодня наша страна нуждается в помощи отважных ребят, готовых бороться за ее интересы, за ее независимое будущее. Многие наши ребята, как и когда-то Зоя Космодемьянская, решили стать добровольцами - участниками специальной военной операции. Их выбор заслуживает огромного уважения. Многие из них проявляют небывалое мужество и героизм во время выполнения боевых задач. И это не удивительно, ведь их отцы, деды и прадеды героически отстаивали свободу нашей Родины в Великой Отечественной войне. Не могу не упомянуть, что один из депутатов областной Думы сейчас добровольцем принимает участие в СВО. Добровольцем стал и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", - подчеркнул Матушкин.
Матушкин отметил, что 16 февраля в регионе отмечается День тамбовских героев. Дата для праздника была выбрана не случайно - именно 16 февраля 1942 года Зоя Космодемьянская посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза. В этот день депутаты во главе с Матушкиным тоже приходят к мемориалу, чтобы возложить к его подножию цветы в память о подвиге Космодемьянской.