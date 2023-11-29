В ЮФУ создали инновационную систему 3D-печати для синтеза наночастиц

В вузе отметили, что система поможет решить проблему скрининга наночастиц в реальном времени и предотвратить осаждение металлов на стенках каналов

ТАСС, 29 ноября. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) создали систему 3D-печати для синтеза наночастиц металлов в связке с компьютерным алгоритмом подбора параметров реакции и диагностики в реальном времени, которая поможет решить проблему скрининга наночастиц в реальном времени и предотвратить осаждение металлов на стенках каналов. Об этом в среду сообщила пресс-служба института.

"В ЮФУ создают микрофлюидные чипы, в которых по узким каналам движутся крошечные капли жидкости. Ученые вуза, используя уникальные в своем роде чипы, создают новые материалы для промышленности методом 3D-печати. Однако есть одна сложность: использование фотополимерной смолы при 3D-печати может привести к притягиванию ионов металла к стенкам каналов. Технология, предложенная университетом позволит решить данную проблему", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, микрофлюидика - это технология, ориентированная на управление потоками жидкостей и газов на микроскопическом уровне через микронные каналы, которая позволяет быстро работать с минимальными объемами реактивов. Микрофлюидные технологии также позволяют точно контролировать условия реакции и быстро перемешивать растворы, что значительно сокращает время синтеза с нескольких часов до нескольких минут и даже секунд.

Исследование ученых ЮФУ подтвердило эффективность использования алгоритмов машинного обучения для подбора параметров в реальном времени в микрофлюидных процессах синтеза. Кроме того, они создали капли специальной формы, которые удобны для оптической и рентгеновской диагностики традиционными методами. Эта технология является перспективной, позволяет создавать сложные устройства за короткое время и проводить быстрый и непрерывный скрининг процессов, отметили в сообщении.

Здесь добавили, что Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов ЮФУ активно развивает направление микрофлюидики в России. В том числе в рамках реализации проекта "Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов низкоуглеродной экономики под управлением искусственного интеллекта" федеральной программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты".