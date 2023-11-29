Томские ученые выявили связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями у детей

В исследовании приняли участие 141 ребенок с ожирением и 78 здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту

ТАСС, 29 ноября. Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ, Томск) выявили связь сердечно-сосудистых заболеваний с ожирением у детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба университета со ссылкой на соавтора исследования, руководителя Центра клинических исследований и кафедры педиатрии с курсом эндокринологии СибГМУ Юлию Самойлову.

"Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний формируются уже в детском и подростковом возрасте, и чаще всего это связано с ожирением, распространенность которого с каждым годом растет. Мы изучили ключевые характеристики и взаимосвязи факторов сердечно-сосудистого риска: компонентный состав тела, параметры мониторинга артериального давления, гормонально-метаболические и другие показатели. Эти данные позволят предпринять меры по борьбе с заболеваниями уже на раннем этапе", - рассказала Самойлова.

Исследование было проведено в рамках программы развития "Приоритет 2030", в нем приняли участие 141 ребенок с ожирением и 78 здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту. Полученные результаты позволят на ранних доклинических этапах своевременно корректировать артериальное давление и предотвращать опасные заболевания, бороться с последствиями ожирения. Исследование является частью комплексной работы экспертов кафедральной научно-образовательной лаборатории превентивного программирования здоровья СибГМУ, которую также возглавляет Самойлова. Деятельность лаборатории направлена на создание системы программирования здоровья для профилактики и борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями по модели персонифицированной медицины, говорится в сообщении.