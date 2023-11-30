Директор Школы образования ТюмГУ: школа обновляется и переходит на гибкий формат работы

С 1 декабря Школа вступит в процесс реорганизации: к ней присоединится Институт психологии и педагогики ТюмГУ

ТАСС, 30 ноября. Школа образования Тюменского государственного университета (ТюмГУ) вступит с 1 декабря в процесс реорганизации: к ней присоединится Институт психологии и педагогики ТюмГУ, объединенная структура будет работать в формате гибких команд, собираемых под конкретные программы, проекты и исследования. Об этом сообщила ТАСС директор школы Ульяна Раведовская.

"С 1 декабря к Школе образования в полном составе присоединится Институт психологии и педагогики, и мы будем настраивать совместную деятельность", - рассказала она. Школа будет работать в условиях образовательного и организационного эксперимента, в "экспериментальной логике", добавила Раведовская.

"Предполагается работа в гибких командах, собираемых под программы, проекты, исследования. Такая логика даст возможность более точно управлять тем, кто какие задачи выполняет и почему, быстрее выходить на междисциплинарные проекты. При этом человек сможет выбирать разные роли в разных командах, управлять своими задачами и своим развитием", - пояснила она.

О Школе образования

Школа образования появилась в сентябре 2022 года и стала одной из школ, которые были созданы в ТюмГУ в рамках программы "Приоритет 2030", предполагающей трансформацию структуры и содержания высшего образования. В ТюмГУ экспериментируют с образовательными пространствами и моделями, организационной структурой, отмечает Раведовская: здесь работают Школа перспективных исследований, индивидуальные образовательные траектории, реализуется формат "2+2+2". В итоге возникла необходимость в подразделении, которое бы поддерживало экспериментальный подход.

"Школа создана как площадка, где можно свой эксперимент спроектировать, в деталях подготовить, получить поддержку, проанализировать результаты и масштабировать практику. В центре нашей деятельности лежит эксперимент для создания оптимальных образовательных моделей, подходов, методов и программ в разных предметных областях", - говорит она. Школа ориентируется на тех, кто отвечает за реализацию образовательных программ: руководителей институтов, школ, программ, разработчиков программ и работающих по ним преподавателей, будущих учителей и преподавателей.

"Причем здесь чрезвычайно важна инициатива ответственных за программу, она свидетельствует о готовности что-то менять, без которой эксперимент, продуктивное изменение невозможно", - отмечает Раведовская. Она подчеркивает, что в Школе образования собраны эксперты из разных городов - Тюмени, Томска, Ростова-на-Дону, при этом с разным базовым образованием: педагогическим, философским, журналистским, социологическим. "В таком разнообразии большая сила", - считает она.

Новая модель работы

В соответствии с новыми условиями, в которых школа будет существовать с декабря, здесь "пересобрали" модель образования. "Педагогическое образование требует обновления. Образование как сфера деятельности сильно изменилось за последние два-три десятилетия, появилось много новых ролей и профессий: сценарист образовательных событий, видео- и саунд-мейкеры, тьюторы, навигаторы. Перестраиваются и традиционные роли", - рассказывает она.

По словам Раведовской, сейчас в образовании около 60 разнообразных самостоятельных ролей, причем человек может выполнять и несколько из них, как это делает учитель в школе. Она отмечает, что в настоящее время большую часть таких ролей человек осваивает методом проб и ошибок уже на рабочем месте, что приводит к разнообразным потерям. Внедряемая в школе модель предполагает структурирование части образовательных программ как системы микростепеней - образовательных интенсивов, которые состоят из нескольких дисциплин, необходимых и достаточных для формирования компетенций, принципиально значимых для выполнения роли в индустрии. Новая модель учитывает систему разделения труда, нынешнюю и будущую, отражает ролевое и задачное состояние конкретной индустрии.

Набор собранных микростепеней будет определять профиль образования: их можно выбирать, ориентируясь на интересы, таланты, прогнозируемую востребованность, либо отталкиваться от желаемого профиля. Новая модель позволит вузу влиять на развитие индустрии, а не догонять убежавшую вперед индустрию, подчеркивает Раведовская.

Проекты школы

Тюменская область испытывает существенную нехватку учителей, и Школа образования запустила проекты, направленные на изменение этой ситуации. В частности, работает образовательный акселератор "Лес рук". Как убедились авторы проекта, эффект усиливается, если со школой сотрудничает не отдельный человек, а команда, задумывающая и реализующая свой проект.

"Ряд команд вернулись к нам через несколько месяцев и рассказывали, что у них все двигается намного быстрее, чем они привыкли: больше энергии, поддержки, ощущения, что это можно сделать. Один человек, возвращаясь с такого события, ныряет в привычную среду и быстро теряет фокус внимания, энергию, смелость. Поэтому логику работы с командами мы продолжаем", - подчеркивает Раведовская.

Школа также проводит работу с управленческими составом образовательных организаций. Особенно внимательно нужно вести ее в школах, считает Раведовская: руководителями здесь становятся, как правило, лучшие учителя, которых не учили менеджменту, и попадая на руководящую позицию, они зачастую не знают, как выполнять эту работу.

"Руководителям важно учиться, лучше в самом начале пути. У нас есть программы повышения квалификации и переподготовки для руководителей, чтобы они нащупывали конкретные инструменты и подходы, как они могут сделать свою работу более систематической и организованной. Находить все это самостоятельно - довольно трудоемкий и долгий процесс, тоже обычно связанный с потерями", - говорит Раведовская.

Среди наиболее интересных проектов, реализованных Школой образования в последнее время, директор школы назвала идею разработки гуманитарного ядра для инженерного образования, родившуюся в диалоге с партнерами школы. "Это ядро, которое решит специфические конкретные задачи. Мы начали с исследования: в частности, сейчас идут интервью с опытными инженерами и их руководителями, мы анализируем, как они справляются с разными ситуациями в своей практике - от рутинных до очень сложных. И какие ситуации требуют способностей, которые могут быть развиты в рамках гуманитарных дисциплин", - рассказала она.

Работа с родителями студентов

Школа образования также проводит работу с родителями учащихся. В частности, регулярно проводится "Родительский факультет".

"Вопрос, где и как учиться, какую программу выбрать для ребенка, вызывает у родителей большую тревогу. Как правило, "Родительский факультет" состоит из трех частей: разговор с экспертом по теме, кейсотека, куда мы приглашаем людей, имеющих разный опыт в этом вопросе, и дискуссионная часть", - рассказала Раведовская.

Родители приходят на "Родительский факультет", чтобы понять детей, но больше понимают "про себя", и им становится легче взаимодействовать с детьми, отметила Раведовская. По ее словам, важный смысл проекта заключается и в том, что удается преодолеть имеющийся у родителей негативный опыт взаимодействия с школами, поликлиниками и другими организациями.

"Родителю все время рассказывают, где он не прав по отношению к своему ребенку, что не додумал, не доделал, где ошибся. Такое навязывание вины за все подряд. Родитель все обязан и во всем виноват. Мне было очень важно создать площадку, на которой другой тон общения: родитель не виноват, он может послушать, подумать вместе с нами, иметь другую точку зрения, просто отдохнуть от долженствования", - рассказала Раведовская.