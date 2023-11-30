Депутаты Ульяновска призвали Минтранс региона увеличить финансирование муниципалитетам

В целом на финансирование госпрограммы "Развитие транспортной системы в Ульяновской области" в 2024 году предусмотрено 8,8 млрд рублей

ТАСС, 30 ноября. Комитет по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Ульяновской области рекомендовал министерству транспорта региона увеличить финансирование на пассажирские перевозки в муниципалитетах в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Справедливые нарекания депутатов вызвало недофинансирование подпрограммы "Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта". На эти цели в 2024 году запланировано около 300 млн рублей при потребности 1,5 млрд рублей. <…> Для организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в 21-м муниципальном образовании финансирование муниципалитетам заложено в сумме чуть более 29 млн рублей при потребности 467,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

На компенсацию выпадающих доходов автотранспортных предприятий запланировано 64,4 млн рублей. При этом реальная потребность составляет 171,5 млн рублей.

Председатель комитета, вице-спикер Заксобрания региона Дмитрий Грачев отметил, что комитет настоятельно рекомендовал министерству транспорта увеличить финансирование муниципалитетам и довести его до уровня не ниже, чем в 2023 году. В этот период объем средств составлял около 2 млрд рублей. "Также мы рекомендовали увеличить средства на ремонт дворовых территорий и согласовать адресный перечень с депутатским корпусом. Что касается транспорта, здесь, по мнению депутатского корпуса, требуется продолжить работу как по обновлению подвижного состава, так и по увеличению его численности", - приводятся слова Грачева в сообщении.

В целом на финансирование госпрограммы "Развитие транспортной системы в Ульяновской области" в 2024 году предусмотрено 8,8 млрд рублей. Основная часть средств - 8,4 млрд рублей - будет направлена на реализацию подпрограммы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Приоритетными направлениями расходования средств станут мероприятия нацпроекта "Безопасные качественные дороги" (4,9 млрд рублей) и содержание областных дорог (2,2 млрд рублей).

В ходе обсуждения депутаты также отметили необходимость увеличения средств, выделяемых на дорожную деятельность муниципалитетам региона. Субсидии на ремонт дорог в 2024 году запланированы в сумме 976 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать более 135 км муниципальных автодорог.