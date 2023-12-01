Ученые СибГМУ выяснили, каких продуктов не хватает в рационе младших школьников

В рационе учеников начальных классов школ Томска недостаточно овощей, фруктов, молочных продуктов и блюд из рыбы, говорится в исследовании

ТАСС, 1 декабря. Исследование, проведенное учеными Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), показало, что в рационе учеников начальных классов школ Томска недостаточно овощей, фруктов, молочных продуктов и блюд из рыбы. Об этом сообщила пресс-служба СибГМУ.

"Ученые СибГМУ изучили пищевые привычки младших школьников и их влияние на физическое развитие и состояние здоровья. Исследование проводилось в рамках программы развития "Приоритет 2030". Ученые выяснили, что в рационе детей, обучающихся в начальных классах томских школ, недостаточно овощей и фруктов, молочных продуктов, блюд из рыбы. В то же время в избытке - ультрапереработанного красного мяса и различных кондитерских изделий", - говорится в сообщении.

В исследовании приняли участие 506 школьников из четырех томских школ, а также их родители. Среди участников были как здоровые дети и подростки, так и учащиеся с избыточной массой тела и ожирением различной степени. Всем участникам измеряли антропометрические показатели с расчетом индекса массы тела, оценивали композиционный состав тела методом биоимпедансометрии (измерение электрической проводимости различных тканей тела). Фактическое питание школьников оценивали с помощью анкеты.

Ученые отмечают, что возникновение ожирения является многофакторным процессом, который связан с множеством поведенческих, биологических и социальных факторов, говорится в сообщении. Следующим этапом исследования станет оценка влияния этих факторов на природу избыточной массы тела.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры педиатрии с курсом эндокринологии СибГМУ, эксперта лаборатории "Превентивное программирование здоровья", врача-эндокринолога Дарьи Подчиненовой, проблема избыточной массы тела и ожирения в детском и подростковом возрасте широко распространена в последнее время во всех странах.

"Как показали исследования, ведущую роль в реализации ожирения играют поведенческие факторы, такие как рацион с высоким содержанием сахаров и жиров, нарушение режима дня и низкий уровень физической активности. Именно они могут быть скорректированы для предотвращения развития ожирения", - рассказала Подчиненова, ее цитирует пресс-служба университета.