СибГМУ провел конференцию по трансформации медицинского и фармацевтического образования

В конференции приняли участие более 200 человек из 16 медицинских университетов России

ТАСС, 2 декабря. Более 200 представителей 16 российских медицинских университетов стали участниками Всероссийской конференции "Трансформация медицинского и фармацевтического образования", которая прошла в онлайн-формате в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ). Об этом сообщила пресс-служба СибГМУ.

"Всероссийская конференция "Трансформация медицинского и фармацевтического образования" объединила представителей высшего медицинского образования, заинтересованных в его глубинном изменении. В конференции приняли участие более 200 человек из 16 медицинских университетов России. Мероприятие прошло в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Участники конференции обсудили вопросы восприятия российского медицинского образования иностранными студентами, возможность трансформации образования на уровне специалитета, в том числе индивидуальные образовательные траектории, типичные нарушения требований законодательства, допускаемые образовательными организациями, а также симуляционное обучение педагогов высшей школы.

Как отметил выступивший на конференции руководитель стратегического проекта "Трансформация медицинского и фармацевтического образования", проректор по учебной работе Сибирского государственного медицинского университета Александр Окороков, СибГМУ стал одним из первых медицинских университетов в стране, где всерьез заговорили о необходимости изменений в системе подготовки врачей в условиях текущих вызовов.

"Это важная и глобальная цель, которая требует синхронизации действий, намеченных целей и задач со стороны ведущих медицинских и фармацевтических университетов, организаций-субъектов развития национальной системы образования, представителей региональных органов власти. Поэтому лучший способ обсудить процессы, которые уже происходят в высшем медицинском образовании или еще требуют особого внимания и усилий, - диалог", - отметил Окороков, его цитирует пресс-служба.

Докладчики конференции также представили фронтирные наработки в области изменения современного медицинского высшего образования. Особый интерес участников вызвали вопросы понимания пациент-ориентированности и противопоставления подготовки врачей "у постели больного" и средствами симуляционного образования, отмечается в сообщении.

О реализации стратпроекта в СибГМУ

В СибГМУ реализуется стратегический проект "Трансформация медицинского и фармацевтического образования" программы развития "Приоритет 2030", напомнили в пресс-службе. Целью стратпроекта является разработка тиражируемой модели современного медицинского и фармацевтического образования на основе индивидуализации обучения, внедрения системы подготовки преподавателей, цифровизации образовательных процессов, интеграции образования, науки и клинической практики для повышения качества подготовки медицинских и фармацевтических специалистов.