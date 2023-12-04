Семья из Башкортостана получила квартиру на выставке-форуме "Россия"

Гости форума, ставшие свидетелями церемонии бракосочетания, получили возможность погрузиться в атмосферу национального колорита

ТАСС, 4 декабря. Сертификат на квартиру в Уфе и экскурсию по Москве вручил глава Башкирии Радий Хабиров молодой семье региона в рамках выставки-форума "Россия".

"Поздравляю молодоженов. Вы олицетворение Башкортостана - красивые, молодые. Мы хотим, чтобы вы были счастливы. В Республике более 50 тыс. многодетных семей: и мы будем рады, если вы к ним присоединитесь", - сказал Хабиров во время торжественного вручения сертификата.

Церемония бракосочетания прошла в рамках Дня Башкортостана на международной выставке-форуме "Россия", где молодожены провели традиционный свадебный обряд. Гости форума, ставшие свидетелями торжества, получили возможность погрузиться в атмосферу национального колорита, побывав в башкирской юрте, где проходила свадьба.

"Мы не ожидали такого внимания к нам со стороны руководства республики, оно очень радует и вдохновляет. Перед нами теперь большая ответственность - стать по-настоящему достойной семьей Республики Башкортостан и продолжить династию наших славных предков", - сообщили ТАСС молодожены.

В свою очередь, гости мероприятия отметили, что настоящий праздник с традиционным колоритом позволил вспомнить родной Башкортостан и порадоваться за молодых.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.