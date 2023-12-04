Ученые ТУСУР провели первый эксперимент на отечественном "геномном принтере"

До конца 2023 года планируется провести еще два эксперимента - по синтезу длинных однобуквенных цепочек и синтезу многобуквенных цепочек

ТАСС, 4 декабря. Специалисты Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) провели первый эксперимент по синтезу однобуквенных цепочек нуклеотидов на "геномном принтере", сообщает пресс-служба вуза.

Первый эксперимент на макете отечественного "геномного принтера" заключался в синтезе коротких моноцепочек нуклиотида ДНК "Т" (тимин) длинной в 5, 10, 15 и 20 букв. Во время эксперимента проверялась точность попадания реагентов в спот синтеза и его перекрывание, говорится в сообщении.

"Нам было важно проверить надежность синтеза - посмотреть, какова вероятность ошибки. Только после этого имеет смысл переходить к синтезу более длинных цепочек или цепочек из нескольких букв на одной подложке", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией аддитивных технологий и инженерной биологии Руслана Гадирова.

В сообщении отмечается, что на каждой подложке в ходе эксперимента располагалось несколько десятков спотов синтеза. Диаметр каждого - порядка 150 микрометров. При этом погрешность, с которой должны перекрываться споты из разных дозаторов, не должна была превышать 2-3 микрометра. Кроме того, решалась задача испытаний совместной работы отдельных узлов "геномного принтера" в реальных условиях, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, до конца года планируется провести еще два эксперимента - по синтезу длинных однобуквенных цепочек и синтезу многобуквенных цепочек.

О "геномном принтере"

ТУСУР выиграл грант Минобрнауки в размере 320 млн рублей на создание "геномного принтера" и выступает в проекте головным исполнителем. Также в работе над проектом принимают участие еще два томских вуза (СибГМУ и ТГУ), национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, индустриальный партнер ТУСУРа - АО "НПФ"Микран".

На сегодняшний день существует ограниченное число производителей оборудования для синтеза олигонуклеотидов, а также массивов олигонуклеотидов (коротких фрагментов ДНК или РНК), из которых можно в дальнейшем создавать генные конструкции. Большинство производителей локализовано в США. Политика работы таких компаний не позволяет свободно поставлять в третьи страны оборудование для создания массивов олигонуклеотидов, а также ДНК-чипы, содержащие на поверхности массивы олигонуклеотидов для последующей сборки генных конструкций.