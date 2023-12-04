Ученые Уфимского университета разработали уникальные БАДы

В частности, в вузе создали рецепт киселя, обогащенного комплексом витаминов и содержащего экстракт лекарственных и пищевых растений и яблочный пектин, для работников вредных производств

ТАСС, 4 декабря. Ученые Уфимского университета науки и технологий изобрели по специальному заказу рецептуры биологически активных добавок для работников вредных производств и спортсменов. Разработки созданы в рамках стратегического проекта "Здоровое долголетие" федеральной программы "Приоритет - 2030". Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского университета науки и технологий.

По данным пресс-службы, важнейшим компонентом здорового долголетия является полноценное и сбалансированное питание, а один из способов обогащения его рациона - это применение биологически активных добавок (БАД) и продуктов профилактического питания, содержащих дефицитные и незаменимые нутриенты.

В рамках программы "Здоровое долголетие" исследователи Уфимского университета разрабатывают рецептуры и технологии приготовления БАД. В их числе - продукты, которые могут использоваться для обогащения рациона питания в лечебно-оздоровительных организациях и школьных столовых, назначаться работникам производств, связанных с вредными условиями труда, и спортсменам при интенсивных тренировках не повышая калорийность рациона.

Так, например, ученые вуза по специальному заказу создали рецепт киселя, обогащенного комплексом витаминов и содержащего экстракт лекарственных и пищевых растений и яблочный пектин, для работников вредных производств. Он обогащает рацион питания и выводит токсины.

"Для того чтобы добиться этих целей, в состав детокс-напитка включили экстракты растений адаптогенов (лимонника, элеутерококка и левзеи), растений, улучшающих работу печени (экстракты шиповника, расторопши, лопуха, одуванчика),быстрорастворимый крахмал, витаминный комплекс (С, А, РР, Е, В 2 , В 6 ), L- янтарная кислота, яблочный пектин и другие вспомогательные вещества, - рассказывает профессор кафедры биохимии и биотехнологии Института природы и человека УУНиТ Рашит Фархутдинов. - В настоящее время разработка готовится для размещения в производство и к прохождению сертификационных исследований в качестве БАД. Уникальную рецептуру данного напитка мы планируем отправить на патентование".

Еще одна разработка - напиток для спортсменов, содержащий травы (плоды шиповника, боярышника, аронии, трава чабреца, крапивы, зверобоя, корни левзеи и другие), которые позволяют спортсменам адаптироваться к нагрузкам, быть более выносливыми, улучшают работу органов дыхания и сердечно-сосудистойсистемы. Минеральные вещества и органические кислоты восстанавливают водно-солевой баланс организма. Рецептура также в ближайшее время будет направлена на процедуру патентования.

Медицинское сообщество Республики Башкортостан убеждено, добавки, которые могут стать составляющей любого блюда, будут благоприятно влиять и на детский рацион.Комплекс будет восполнять суточную норму витаминов, необходимых растущему организму, именно поэтому их планируется внедрить в школьное питание.

"Наше предприятие более 25 лет занимается производством продукции на основе растительного сырья, - говорит генеральный директор ООО "Травы Башкирии" Александр Иванов. - Поэтому для нас очень интересны разработки ученыхкафедры биохимии и биотехнологии Института природы и человека Уфимского университета.Уверен, что созданные на основе натуральных компонентов по уникальным рецептурам биологически активные добавки, обогащенные питательными веществами, будут востребованы на рынке, особенно, людьми, подвергаемыми вредным факторам и испытывающим физические нагрузки.Они будут доступнее и смогут заменить дорогостоящие БАДы, что частично решит проблему импортозамещения".

Также на основе данных исследований в планах ученых создание напитка для мужчин любого возраста, но основное назначение - 40+. По данным пресс-службы, профилактическое применение напитка придает мужчинам уверенность в себе и является стимулом для сохранения мужского здоровья. Базовые элементы этого сбора уже определены.

"Приоритет-2030" - это самая масштабная в истории современной России государственная программа поддержки университетов. Участвующие в ней вузы получают из федерального бюджета гранты в форме субсидий. Программа "Приоритет-2030" позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.