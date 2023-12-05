Богомаз сообщил о создании новой инфраструктуры в микрорайоне на окраине Брянска

В частности, по улице Флотской создается улично-дорожная сеть

ТАСС, 5 декабря. Новая улично-дорожная сеть и социальная инфраструктура появится на северной окраине Брянска в районе улицы Флотской и старого аэропорта. Об этом написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В микрорайоне по улице Флотской создается с нуля улично-дорожная сеть. Открыто движение по улицам Николаевой, частично - по улицам Алексея Толстого и Братьев Ткачевых - установлено освещение, светофоры. На участке от улицы Николаевой до улицы братьев Ткачевых сделана насыпь, его по графику сдаем в следующем году", - сообщил глава региона.

Он добавил, что новые дороги - только часть необходимой инфраструктуры, которая создается в новых микрорайонах.

"В этом году на Флотской будет сдан детский сад, по нацпроекту "Образование", инициированному президентом России, строится школа на 1225 мест - завершаются монолитные работы, ведется кладка, первый этаж оштукатурен на 80%, в цокольном уже начались электромонтажные работы. Эту школу сдаем в следующем году", - рассказал Богомаз.

Также будет построена новая школа в старом аэропорту. По словам губернатора, вместо старого подрядчика, не справившегося с объектом, этим займется компания "Стройдело". "Сегодня на объекте работают 50 человек, через месяц, когда завершится строительство хирургического корпуса детской областной больницы, их будет вдвое больше. Проект уже не раз отработан на практике, уверен, работы будут вестись качественно и по графику", - написал он.

Также напротив будущей школы появится новая поликлиника, рассчитанная на 800 посещений в смену. Здесь, по словам Богомаза, ведутся отделочные работы, идет монтаж вентиляции, почти готова крытая стоянка для автотранспорта, закуплено медицинское оборудование. Поликлиника будет сдана в первом квартале 2024 года, сообщил брянский губернатор.