Российские ученые оптимизировали свойства микропроводов для магнитных сенсоров

Проведенные расчеты и опыты показали, что уровень механической напряженности и магнитные свойства микропроводов зависят не только от их устройства, но и многих параметров производственного процесса, в том числе температуры закалочной жидкости и скорости волочения проводов

ТАСС, 7 декабря. Исследователи из России определили то, как различные формы механического напряжения, порожденные процессом затвердевания микропроводов, влияют на магнитные характеристики этих структур, используемых для создания сенсоров магнитных полей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ).

"Различные технологические параметры, используемые в процессе изготовления микропроводов, позволяют получать структуры с разными механическими свойствами. Эти различия, в свою очередь, оказывают существенное влияние на такие критические магнитные параметры, как коэрцитивность, магнитострикция и подвижность доменных стенок", - заявила научный сотрудник НОЦ "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ (Калининград) Валерия Колесникова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, полученные Колесниковой и ее коллегами данные позволят ученым и инженерам улучшить чувствительность и другие свойства датчиков магнитных полей, основой которых выступают микропровода на базе сплавов железа, окруженные оболочкой из стекла. Подобное применение микропроводов стало возможным благодаря тому, что эти структуры особым образом меняют свои магнитные свойства при взаимодействиях даже с очень слабыми магнитными полями. Характер этих взаимодействий, по словам Колесниковой и ее коллег, очень сильно зависит от того, насколько механически напряжены различные внутренние регионы микропроводов. Российские исследователи детально изучили то, как различные технологические параметры и процесс затвердевания этих микроструктур влияют на их магнитные свойства. Проведенные исследователями расчеты и опыты показали, что уровень механической напряженности и магнитные свойства микропроводов зависят не только от их устройства, но и многих параметров производственного процесса, в том числе температуры закалочной жидкости и скорости волочения проводов. Эти сведения, как надеются исследователи, позволят технологам получать более качественные микропровода.