Ученые НГУ запатентовали технологию производства удобрений из отходов ТЭЦ и птицефабрик

Себестоимость нового удобрения значительно ниже рыночной цены на обычные минеральные удобрения, его производство относительно просто организовать на площадках открытых пометохранилищ птицефабрик

ТАСС, 7 декабря. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) запатентовали технологию производства удобрений на основе комбинирования отходов ТЭЦ и птицефабрик, новое удобрение по ряду параметров превосходит традиционный компост. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"В НГУ запатентовали технологию производства удобрений из сельскохозяйственных отходов. Композиция на основе птичьего помета с добавлением модицифированной золы уноса ТЭЦ по ряду параметров превосходит традиционный компост. НГУ запатентовал технологию производства удобрения и сейчас планирует разработать технические условия на получаемый продукт, что позволит говорить о более широком применении", - говорится в сообщении.

Разработка соединила два направления исследований, которые велись в интересах промышленных партнеров НГУ. Одно из них связано с утилизацией отходов от сжигания бурого угля на ТЭЦ Сибирской генерирующей компании, которая перевела отопление ряда городов на этот вид топлива. Другая группа исследователей занималась вопросом переработки помета цыплят-бройлеров, в больших количествах выходящего с птицефабрик, здесь партнерами выступили крупнейшие птицеводческие предприятия региона. Соединив эти наработки, ученые предложили технологию изготовления органоминеральной композиции на основе помета с включением небольшого количества золы уноса ТЭЦ от сжигания бурых углей, которую можно использовать в качестве удобрений на полях.

"Обычный компост на основе птичьего помета необходимо выдерживать не менее полугода перед внесением в почву, и делать это можно только в теплое время года. Наша композиция благодаря свойствам золы уноса от сжигания бурого угля готовится в течение месяца, причем круглогодично, в любых погодных условиях. Помимо этого, процесс такого компостирования позволяет перевести помет в полезный для полеводов и растениеводов продукт", - говорит ведущий специалист Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Сергей Пащенко.

Себестоимость нового удобрения значительно ниже рыночной цены на обычные минеральные удобрения, его производство относительно просто организовать на площадках открытых пометохранилищ птицефабрик, подчеркивают в пресс-службе. Технология прошла успешные испытания на одном из пометохранилищ Искитимского района, сейчас стоит вопрос о ее тиражировании: в структуре Сибирской генерирующей компании работают более 20 ТЭЦ, рядом с которыми имеются птицефабрики, говорится в сообщении.