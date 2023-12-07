Разработка ученых НГТУ позволит снизить себестоимость электроприводов на 10%

Разработанное нижегородскими учеными устройство отмечено дипломом и золотой медалью 65 Международной выставки изобретений в Белграде

ТАСС, 7 декабря. Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Ростислава Алексеева создали преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, который снизит их себестоимость на 10%. Об этом в четверг сообщила пресс-служба института.

"Учеными Нижегородского государственного технического университета разработан преобразователь параметров электрической энергии для питания электропривода. Внедрение данной разработки в серийное производство позволит снизить стоимость приводов на 10%", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, конструкция устройства основана на отечественной элементной базе и программном обеспечении собственной разработки. При этом, технология характеризуется модульностью для удобства эксплуатации и обслуживания. Преимущества разработки ученых НГТУ обусловлены применением нового способа управления, обеспечивающего синусоидальность выходного фазного напряжения, а также отсутствием необходимости постоянного измерения мгновенных значений напряжений, пояснили в сообщении, добавив, что данная технология позволит снизить коэффициент нелинейных искажений кривой тока нагрузки до 30% и уменьшить габариты выходного фильтра инвертора до 15%.

Отмечается, что областью применения преобразователя параметров электрической энергии является электрический привод промышленных механизмов, тяговый и гребной электропривод. Разработанное нижегородскими учеными устройство отмечено дипломом и золотой медалью 65 Международной выставки изобретений в Белграде (Сербия), добавили в пресс-службе.