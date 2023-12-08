Делегация Ивановской областной Думы побывала на выставке "Россия"

Всего регион представил на форуме более 10 интерактивных площадок

ТАСС, 8 декабря. Делегация депутатов Ивановской областной Думы 7 декабря посетила выставку "Россия", которая проходит в Москве на ВДНХ. Парламентарии побывали в павильоне, где представлены все регионы страны, ознакомились с презентацией научно-технических и промышленных достижений. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Выставка "Россия" - масштабный проект, который проходит на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля. Все 89 субъектов России представили здесь свои выставочные стенды, знакомящие посетителей с традициями, историей и культурой каждого региона. "Это грандиозный проект, позволяющий увидеть, насколько огромна и богата наша страна, - рассказала председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева. - Благодаря современным технологиям посетители выставки могут за один день побывать в самых отдаленных уголках нашей Родины, почувствовать уникальность природного ландшафта, культурное и национальное своеобразие наших регионов".

Депутаты регионального парламента посетили стенд Ивановской области, посвященный малым городам, их преображению. Здесь можно совершить виртуальное путешествие по Палеху, Плёсу, Шуе, Юрьевцу, Кинешму и Гаврилову Посаду. В сообщении отметили, что у каждого из городов и сел - своя уникальная история и традиции, и каждая локация стенда связана с темой развития малых территорий региона. Прямо на стенде можно совершить иммерсивные путешествия по городам и событиям, для этого подготовлены три интерактивные комнаты с мультимедийным контентом, создающим эффект присутствия.

Всего регион представил более 10 интерактивных площадок. Центральная инсталляция посвящена модернизированной транспортной инфраструктуре региона. Также Ивановская область презентует на форуме достижения в промышленности и агропромышленном комплексе, науке и культуре. Также гости, посетившие стенд Ивановской области, могут создать собственный текстильный принт. В этом помогут узоры, которые разработали ивановские дизайнеры специально для выставки "Россия", опираясь на коллекции ивановского Музея ситца. Получившийся рисунок можно нанести на сувенирную продукцию и либо скачать макет себе на телефон, либо получить готовое изделие.

Кроме того, депутаты побывали в павильонах, представляющих передовые достижения и инновационные разработки российских предприятий. По словам Дмитриевой, эта часть выставки будет интересна молодым людям, выбирающим профессию или делающим первые шаги в своей карьере. Она подчеркнула, что глава региона Станислав Воскресенский поручил организовать на форум поездку для семей участников специальной военной операции.