Разговор Мурата Кумпилова с жителями региона продолжался более двух часов

ТАСС, 8 декабря. В вечернем эфире ГТРК "Адыгея" Глава Адыгеи провел прямую линию, отвечая на вопросы граждан. Разговор Мурата Кумпилова с жителями региона продолжался более двух часов.

За это время глава Адыгеи ответил на большое число вопросов, в том числе на видеообращения.

Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1300 вопросов. В ходе программы Мурат Кумпилов ответил на 70 вопросов.

Многие проблемы граждан удалось решить еще до программы. Ряд поручений был дан во время прямого эфира. Вместе с тем все поступившие обращения будут обработаны, и работа по их выполнению продолжится, подчеркнул Глава РА и привел один из примеров этому – хутор Чернышев, где были проведены масштабные работы после многочисленных обращений граждан на прошлой прямой линии. Об этом шла речь и в представленном во время программы репортаже.

Жителей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан.

"Нам важно прямое общение с жителями. Это – действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан", – подчеркнул глава Адыгеи.

Глава республики отметил, что считает такой формат действительно эффективным, ведь в результате рассмотрения обращений жителей вырабатываются четкие шаги для достижения главной цели – повышения уровня жизни и благополучия граждан.

"В работе мы опираемся на поддержку федерального центра, изыскиваем собственные ресурсы. Важны и общественные инициативы, взаимодействие всех институтов общества и уровней власти", – подчеркнул Мурат Кумпилов.