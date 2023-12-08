Детский КДЦ в Иванове после переезда может принимать вдвое больше пациентов

Мощность учреждения составляет 240 посещений в смену

ТАСС, 8 декабря. Мощность детского консультативно-диагностического центра в Иванове после переезда в новое здание увеличилась более чем в два раза и составляет 240 посещений в смену. Губернатор региона Станислав Воскресенский лично приехал проверить учреждение после открытия и пообщаться с посетителями центра, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

"Посетители отметили существенную разницу между центрами. В новом здании появились просторные светлые кабинеты и удобная парковка, также открыты кабинеты функциональной диагностики, охраны зрения, отоларингологии, где установлено передовое оборудование. В коридорах появилась новая мебель, система навигации и для малышей оборудована игровая интерактивная зона, а мощность центра после переезда увеличилась более чем в два раза и сейчас составляет 240 посещений в смену", - уточняется в сообщении.

Более того, родители пациентов рассказали, что раньше возникали некоторые проблемы с записью к врачам, а сейчас их нет. Заведующая детским консультативно-диагностическим центром Ирина Князева напомнила, что записаться к специалистам можно самостоятельно при наличии направления из детской поликлиники через колл-центр, либо записать в центр пациента может врач детской поликлиники прямо на приеме.

Князева подчеркнула, что в учреждении оказывают не неотложную, а плановую консультативную помощь, работают узкопрофильные специалисты, а также проводятся дополнительные обследования в амбулаторных условиях для постановки точного диагноза ребенку. По ее словам, в новом здании врачи выполняют широкий круг исследований, в том числе ЭКГ, УЗИ, ЭХО, холтеровское исследование и другие. В кабинете функциональной диагностики установлен велоэргометр, который позволяет выявить нарушения сердечного ритма при физической нагрузке.

Пресс-служба пояснила, что сейчас в учреждении принимают врачи по 17 медицинским направлениям: есть нефролог, кардиолог, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, детский хирург и другие. Воскресенский поставил задачу, чтобы Центр был максимально доступным для детей со всей области. Со временем штат планируют расширять дублирующими специалистами, поскольку новое просторное здание позволяет это сделать.

На прошлой неделе центр переехал из тесных помещений первого этажа многоквартирного дома в новое здание, расположенное практически напротив, - бывший Главк на Шереметевском проспекте, в котором провели масштабную реконструкцию. В рамках проекта "Решаем вместе" также обновили детские поликлиники в Родниках, Шуе, Фурманове, взрослую - в Тейкове, детские клиники №3 и №10 в Иванове, открыли областной травмпункт и обновили детскую областную больницу, в которой оборудовали современный ожоговый центр.