В ТПУ создали инжиниринговый центр комплексного развития энергетических систем

В центре можно реализовать весь технологический цикл от разработки модели до создания промышленного образца

ТАСС, 11 декабря. Инжиниринговый центр комплексного развития энергетических систем открылся в Передовой инженерной школе Томского политехнического университета. Это позволит напрямую создавать промышленные образцы на собственных площадках, сообщили ТАСС в вузе.

"Зачастую, проекты научно-исследовательских коллективов вуза находятся на уровне готовности технологий TRL3 - TRL4. То есть, мы можем довести какой-либо проект или продукт до создания высокотехнологичного лабораторного образца, но далее возникают определенные сложности с созданием полупромышленного и переходом к промышленному образцу. Одна из основных проблем на этой стадии связана с проектированием различных модулей и деталей для установок, а также интеграцией новых технологий в действующие сложные энергетические системы. Для ее решения нам часто приходится обращаться к подрядным организациям. Но, так как речь иногда идет об абсолютно оригинальных технологиях, их компетенций не хватает для решения поставленных задач. Кроме того, нам необходимо решать вопросы импортозамещения", - рассказал руководитель проекта, доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Станислав Янковский.

Для инжинирингового центра уже закупили комплект 3D-принтеров с необходимыми комплектующими, 3D-сканеры, профессиональное программное обеспечение. Это позволит моделировать уникальные элементы и конструкции энергосистем и установок, создавать конструкторскую документацию. "Более того, мы ждем поставки экструдера для переработки полимерного сырья. В будущем, используя наработки Инженерной школы энергетики, например, в области пиролиза, мы планируем создать собственные материалы для 3D-печати", - добавил Янковский.

В центре можно реализовать весь технологический цикл от разработки модели до создания промышленного образца, например, корпусов, лопастей и другие деталей для квадрокоптеров, лопастей для ветрогенераторов, элементов теплообменного оборудования. Также здесь начнут разрабатывать цифровые двойники энергетических систем для работы с геотермальными станциями, паровыми источниками, системами водоснабжения и водоотведения. Принимать участие смогут представители и других университетов.