Практику ТГУ по инклюзивному обучению признали лучшей

Тольяттинский госуниверситет представил разработанную адаптивную модель инклюзивного онлайн-обучения на платформе "Росдистант"

ТАСС, 11 декабря. Система высшего образования онлайн "Росдистант" Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) рекомендована для внедрения в вузах России как лучшая практика инклюзивного образования. Это результат победы во Всероссийском конкурсе практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования - 2023 в номинации "Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе".

Итоги Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования - 2023 были подведены 7 декабря на площадке "Фестиваля инклюзивных практик" Сетевого (отраслевого) форума "Инклюзивное высшее педагогическое образование: тенденции и перспективы развития". Тольяттинский государственный университет занял 1-е место в номинации "Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе". В этой же номинации еще одно первое место было присуждено Северо-Восточному федеральному университету имени Аммосова, который использует в образовательном процессе адаптивные технологии для обучающихся с проблемами зрения. Всем практикам-финалистам конкурса присвоен гриф "Рекомендовано Федеральным методическим центром по инклюзивному образованию" для реализации в профессиональных образовательных организациях". Это позволяет им масштабировать свои образовательные модели на всю Россию.

"Такая рекомендация подтверждает высокое качествосистемы высшего образования онлайн "Росдистант" и ее применимость как лучшего решения для инклюзивногообучения. Для самого ТГУ эта победа будет способствовать привлечению новых студентов, налаживанию партнерств с другими учебными заведениями и повышению репутации университета в области инклюзивного образования", - прокомментировал ректор Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал.

Конкурс организован министерством науки и высшего образования РФ, министерством просвещения РФ и Некоммерческой корпоративной организацией "Ассоциация инклюзивных вузов". Проводится он с целью повышения качества и доступности инклюзивного высшего и среднего профессионального образования, направлен на выявление, поддержку и дальнейшее распространение лучших практик в области инклюзивного образования, заслуживших доверие профессионального сообщества России, а также на формирование инклюзивной культуры как обязательной составляющей развития инклюзивного общества.

Конкурс проводится по 16 номинациям. Среди них - "Профориентационная работа в условиях инклюзивного образования", "Индивидуализация образовательного маршрута обучающихся в условиях инклюзивного образования", "Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе", "Медиасопровождение инклюзивных процессов и событий в социальных сетях", "Практики вовлечения в спорт, туризм и культурную деятельность лиц с инвалидностью" и другие.

В этом году конкурс проходил в третий раз. Заявки поступили от 141 вуза. После первого отборочного этапа, который проходил с мая по октябрь 2023 года, в финал вышла 21 лучшая практика инклюзивного образования в вузах из 17 субъектов Российской Федерации. Среди финалистов - Тольяттинский госуниверситет с проектом "Построение адаптивной модели инклюзивного онлайн-обучения на основе анализа цифрового следа студентов".

ТГУ представил разработанную адаптивную модель инклюзивного онлайн-обучения на платформе "Росдистант". Создание системы высшего образования онлайн, продвигаемой под брендом "Росдистант", было инициировано в 2015 году ректором ТГУ Михаилом Кришталом. Она решала задачу предоставления качественного высшего образования людям, которые хотят и способны его получить, но по каким-то причинам не могут сделать это традиционным образом. В 2023 году "Росдистант" получил премию Правительства РФ в области образования. Об этапах реализации проекта в ТГУ, о применяемых методиках, критериях качества экспертам конкурса на очной защите рассказала начальник отдела технологий онлайн-образования ТГУ Анна Богданова.

"Экспертов особенно интересовало, как в ТГУ реализовано онлайн-обучение с точки зрения удобства для людей с различными нозологиями ОВЗ. Я рассказала, что мы предлагаем электронные учебники и учебные пособия, которые можно и читать, и слушать. Кроме того, в обучение внедрены и специальные технологии гибридного обучения, включаясубтитры к видео для студентов с нарушением слуха", - рассказала Богданова.

Повышать доступность и качество инклюзивного образования в университете помогает сбор цифрового следа студентов. Проводимый анализ дает возможность выявить потребности и предпочтения студентов с разными индивидуальными особенностями и уровнями обучения и в результате - создать инклюзивные учебные материалы и программы, учитывающие разнообразие студенческой аудитории.

"К примеру, анализ цифрового следа может помочь выявить ранние признаки трудностей в обучении у студентов. Это необходимо, чтобы своевременно предоставить им дополнительную поддержку и ресурсы для преодоления трудностей и достижения успеха в учебе. По цифровому следу мы также можем понять, какие методы обучения и учебные материалы наиболее эффективны для разных групп студентов, чтобы создавать более доступные и адаптивные учебные программы", - добавила Богданова.

Реализация инклюзивной практики в ТГУ уже доказала свою эффективность. С 2015 года число студентов ТГУ выросло в два раза. Сегодня в вузе учится около 22 тыс. человек со всех регионов России (в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга. Московской области) и 24 стран мира. При этом онлайн-студенты обучаются 100% по индивидуальным образовательным траекториям.

Как рассказала Богданова, в процессе подготовки заявки на Всероссийский конкурс практика ТГУ по инклюзивному высшему профессиональному образованию прошла экспертизу в Тольяттинской городской общественной организации инвалидов-опорников "КЛИО".

"Мы давно сотрудничаем с ТГУ. У нас регулярно проходят практику студенты университета, обучающиеся по направлению "Адаптивная физическая культура". И мы благодарны за новый опыт. Онлайн-обучение повышает для людей с ОВЗ доступность и качество высшего образования,исключаются все преграды, которые могут возникнуть при традиционных формах очного обучения", - отметила председатель "КЛИО", председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной Палаты г. о. Тольятти Лилия Быстрицкая. - Я сама окончила ТГУ. И могу уверенно говорить, что в университете всегда шли навстречу студентам с ОВЗ при организации учебного процесса с максимальным удобством".