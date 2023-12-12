В ТУСУРе планируют завершить работу над образцом принтера печатных плат в 2024 году

Принтер позволяет осуществлять нанесение и спекание двух различных функциональных материалов в едином технологическом цикле

ТАСС, 12 декабря. Проект "Разработка принтера печатных плат" магистранта Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Эльдара Рагимова получил грантовую поддержку конкурса "Старт-Цифровые технологии-1" в 4 млн рублей. Теперь студент планирует завершить свою работу над опытным образцом принтера печатных плат уже в следующем году, сообщили в пресс-службе вуза.

"На данный момент разработан макет принтера печатных плат, выполнена разработка устройств дозирования, проведены исследования по отверждению паст посредством инфракрасной камеры, имеются наработки по управляющему программному обеспечению. В августе этого года получен патент на изобретение "Способ и устройство для изготовления печатной платы". Благодаря грантовой поддержке конкурса "Старт-Цифровые технологии-1" Фонда содействия инновациям, уже в следующем году Эльдар Рагимов планирует завершить работу над опытным образцом устройства", - уточняется в сообщении.

По словам разработчика, принтер для изготовления многослойных печатных плат по цифровой модели, позволяет осуществлять нанесение и спекание двух различных функциональных материалов в едином технологическом цикле. "Печатная плата - обязательный элемент абсолютно любого современного электронного устройства. При проектировании печатных плат разработчиками могут быть допущены ошибки. Поэтому перед запуском платы в серийное производство необходимо ее испытать на работоспособность, что позволяет сделать технология прототипирования. Тестирование и экспертиза прототипа позволяют разработчику выявить дефекты и оперативно устранить их", - рассказал Рагимов.

Он также пояснил, что принтер решит проблему высокой стоимости и длительных сроков получения прототипов печатных плат для производственных, научно-исследовательских, а также образовательных задач. При этом сам прибор позволит обеспечить технологический суверенитет в области аддитивных технологий для производства электроники. "Если сравнивать с аналогами, то среди преимуществ устройства кроме возможности многослойной печати можно отметить широкий диапазон вязкости наносимых материалов, спекание слоев ИК-излучением в конструкции принтера, а также портативность при довольно широком функционале", - подчеркнул автор проекта.

Более того, изготовление печатной платы производится по цифровой модели, для этого в программное обеспечение загружается графический файл с топологией печатной платы из САПР в формате DXF. Получение многослойных структур заключается в поочередном нанесении и спекании электропроводящей и диэлектрической паст. Также технология позволяет изготавливать планарные компоненты.

Идею принтера печатных плат Эльдар Рагимов развивает с 2020 года. Проект был поддержан в рамках конкурса "УМНИК", а также первой очереди конкурса "Студенческий стартап" ФСИ. С 2023 года ООО "Печатная электроника" - резидент стартап-студии ТУСУРа. В проекте уже проявили заинтересованность АО "НПФ "Микран" и АО "НПЦ "Полюс". Совместно с АО "НПЦ "Полюс", входящим в корпорацию "Роскосмос", проводятся исследования напечатанных на принтере тестовых плат. В 2024 году планируется передать опытный образец принтера для проведения опытной эксплуатации и обучения сотрудников предприятия.