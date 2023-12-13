В корпусе Института высоких технологий кампуса БФУ завершаются монолитные работы

Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 13 тыс. кв. м

ТАСС, 13 декабря. Монолитные работы завершаются в корпусе Института высоких технологий кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в Калининграде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба института со ссылкой на ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

"В Калининграде завершаются монолитные работы в Институте высоких технологий - одном из корпусов кампуса БФУ. Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 13 тыс. кв. м. В его состав войдут Институт исследования искусственного интеллекта, Высшая школа инженерии и технических сервисов, Центр механотроники и многое другое", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, после завершения строительства корпус оснастят современным учебным, инженерным и лабораторным оборудованием. Обучаться там будут почти 1,7 тыс. студентов.

На данный момент на территории кампуса уже построено новое общежитие для 800 студентов, рассказали в сообщении, добавив, что вместе с жилыми блоками, где предусмотрено двухместное размещение, будут созданы комнаты отдыха, пространства для досуга и самообразования, а также бытовые помещения. Кроме того, в общежитии появится столовая на 360 посадочных мест и кафе.

Отмечается, что всего на территории БФУ построят шесть учебных корпусов, оснащенных передовыми лабораториями и два общежития на 2,482 тыс. места. Кроме того, на территории университета появится улица с кафе, магазинами и отделениями банков. Завершение строительства кампуса общей площадью более 109 тыс. кв. м запланировано на 2025 год.