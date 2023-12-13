В Тульской области по проекту "Музейная зима в Туле" пройдет более 140 мероприятий

Мероприятия проекта пройдут во всех 122 музеях региона

ТАСС, 13 декабря. Власти Тульской области по проекту "Музейная зима в Туле", который пройдет в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", запланировали более 140 мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"В Тульской области в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" стартует проект "Музейная зима в Туле". Он станет продолжением проекта "Музейное лето в Туле", который был инициирован губернатором Алексеем Дюминым. С мая по сентябрь учреждения культуры третьей музейной столицы посетили более 1,5 млн человек. "Музейная зима в Туле" пройдет во всех 122 музеях Тулы и области. В программе - более 140 мероприятий в музейно-выставочных и культурных пространствах, усадьбах, ремесленных дворах и достопримечательных местах", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, старт проекту будет дан 13 декабря в Фонде искусств - новом музейно-выставочном пространстве в здании фондохранилища регионального Музейного объединения, которое построено по инициативе губернатора Алексея Дюмина при поддержке президента РФ Владимира Путина. На открытии начнет работу выставка "Шедевры XX века", состоится праздник у музейной елки, которая украшена 122 шарами с изображениями всех музеев региона.

По данным пресс-службы, для проекта "Музейная зима в Туле" ведущие федеральные музеи подготовили новые выставочные проекты, в регионе можно будет увидеть выставки Бахрушинского и Политехнического музеев, Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Всероссийского музея декоративного искусства, Государственного исторического музея и Музея современной истории. Также в Музейном квартале Тулы будет организован конкурс креативных елок, в музее-усадьбе "Ясная Поляна" и музее-заповеднике "Куликово поле", в усадьбах Мосоловых и Мирковича, музеях оружия, пряников и самоваров пройдут тематические зимние выставки, театрализованные представления, мастер-классы и экскурсии, а в Богородицком дворце и Доме Дворянского собрания можно будет посетить Рождественский бал.

"По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина создаются условия, чтобы, уже побывав в регионе, туристы захотели приехать сюда снова. Для этого формируется насыщенный событийный календарь: проводятся фестивали "Толстой", "Дикая мята", "Левшинский обед", "Музейное лето". Теперь к ним добавится и "Музейная зима", которая позволит продолжить знакомство с регионом и подарит незабываемые впечатления", - цитирует пресс-служба замминистра экономического развития Тульской области Ларису Соломатину.

Тула является третьей музейной столицей России по числу федеральных музеев и их филиалов после Москвы и Санкт-Петербурга. В городе полностью отреставрирована улица Металлистов, где открыт Музейный квартал, в нем работают пять филиалов федеральных музеев, в том числе единственный в России филиал Государственного исторического музея.