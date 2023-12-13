В Калининграде началось остекление корпусов будущего кампуса "Кантиана"

Завершить фасадные работы в корпусах планируется в первом квартале 2024 года

ТАСС, 13 декабря. Строители кампуса "Кантиана" в Калининграде приступили к фасадным работам и остеклению корпусов №1 и №2. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) со ссылкой на ППК "Единый заказчик в сфере строительства".

"На площадке будущего кампуса мирового уровня "Кантиана" в Калининграде строители приступили к фасадным работам и остеклению двух корпусов - корпуса №1 с общей аудиторией и библиотекой, а также корпуса №2 с экскурсионным бюро и многофункциональным центром для студентов и преподавателей", - говорится в сообщении.

Площадь устанавливаемых вентилируемых фасадов превышает 900 кв. м, площадь витражных конструкций - почти 700 кв. м. Двери входных групп обоих корпусов будут выполнены из современных и технологичных материалов, включая алюминий и закаленное стекло. Завершить фасадные работы в корпусах планируется в первом квартале 2024 года. Готовность всего кампуса составляет 20%, полностью ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Всего на территории БФУ возведут шесть учебных корпусов и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Все учебные корпуса будут оснащены передовыми лабораториями с современным оборудованием. На территории университета появятся новые парк и улица с кафе, магазинами и отделениями банков, которые будут открыты не только для студентов, но и для всех жителей Калининграда.

"В пресс-службе компании отметили, что благодаря высокой часовой башне со шпилем, входящей в состав корпуса Высшей школы философии и социальных наук, кампус будет виден жителям города издалека. На территории образовательного комплекса создастся атмосфера прошлых эпох, в которых жили Кант и другие выдающиеся мыслители", - говорится в сообщении.

Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Наука и университеты", разработанного Минобрнауки России, а также в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП), реализацию которой курирует Минстрой России, добавили в пресс-службе БФУ.