Геопарк "Янган-Тау" стал стратегическим партнером Уфимского университета

Такой результат стал возможен благодаря работе команды геопарка и научного сообщества в части прорывных научных исследований в рамках устойчивого развития природных территорий

ТАСС, 13 декабря. Геопарк "Янган-Тау" подтвердил свой статус Глобального геопарка ЮНЕСКО. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

"Процесс ревалидации занял больше месяца. Эксперты из Китая и Ирана проверяли геопарк на соответствие международным критериям, оценивали прогресс в развитии территории", - написал он.

Статус ЮНЕСКО геопарк "Янган-Тау" получил в 2020 году, создав прецедент на территории России и стран постсоветского пространства. Такой результат стал возможен благодаря работе команды геопарка и научного сообщества в части прорывных научных исследований в рамках устойчивого развития природных территорий, большой просветительской работе на территории России и обмену опытом с зарубежными странами, успешно внедряющими геопарковую модель развития территорий в концепции ЮНЕСКО.

"Уфимский университет науки и технологий - участник этих процессов, - говорит ректор УУНиТ Вадим Захаров. - Геопарк "Янган-Тау" - единственный геопарк России и СНГ, который входит в Глобальную сеть геопарков "ЮНЕСКО". И мы гордимся тем, что внесли свой вклад в то, чтобы он подтвердил этот статус. Наши ученые внедряют свои разработки на территории "Янган-Тау" и других природных территорий в рамках стратегического проекта "ESG-модели роста новых экотерриторий" федеральной программы "Приоритет 2030", например: методику инвентаризации геологического наследия или модели прогнозного фона устойчивого социального развития и оценку зрелости ESG-мировоззрения", - рассказал он.

Эксперты Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО из Китайской Народной Республики и Исламской Республики Иран во время пребывания в Республике Башкортостан изучали инфраструктурные объекты геопарка, то, какая научная и просветительская работа им проводится. В итоге дали рекомендации относительно дальнейшего его развития и представили Совету ЮНЕСКО по геопаркам детальное заключение, на основании которого 7 декабря он принял решение о переаттестации "Янган-Тау" с пометкой "без замечаний".

"Процесс ревалидации занимает примерно год. Так, в декабре 2022 года мы начали готовить номинационное досье, которое было отправлено в ЮНЕСКО уже в январе этого года. Обычно над этим трудится большой коллектив ученых, но мы справились исключительно своими силами. На постоянной основе мы проводили консультации с центральным офисом ЮНЕСКО, поэтому можем смело заявлять, что "Янган-Тау" знают и в Париже. Сейчас геопарк - это не просто уникальная природа, но и целая философия. Философия устойчивого развития, экономического роста, успешных практик в области природопользования. Ну и, конечно, геопарк "Янган-Тау" - это настоящий полигон для исследователей в разных областях, а не только геологии, как принято считать. Так, например, одним из наших партнеров является Уфимский университет науки и технологий, он занимается созданием кафедры ЮНЕСКО в области геонаук и геопарков и это было отмечено Секцией наук о Земле в ЮНЕСКО", - поделился директор Глобального геопарка ЮНЕСКО Айрат Галиев.