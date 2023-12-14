Евгений Матушкин: в Тамбовской области поддержат мобилизованных, заключивших контракт

Как отмечает председатель регионального парламента, теперь на единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей также будут иметь право мобилизованные, проходящие военную службу по мобилизации и заключившие контракт о прохождении военной службы

ТАСС, 14 декабря. 8 декабря под председательством Евгения Матушкина прошло 35-е внеочередное заседание регионального парламента. На повестке – важнейший вопрос: поддержка участников специальной военной операции. Законопроект "О внесении изменений в 3акон Тамбовской области "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, заключившим контракт о прохождении военной службы" был внесен в областную Думу Главой региона Максимом Егоровым. Как отмечает председатель регионального парламента Евгений Матушкин, законопроектом предлагается установить дополнительные стимулирующие региональные выплаты за счет средств областного бюджета лицам, призванным военным комиссариатом Тамбовской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, проходящим военную службу по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы.

Евгений Матушкин отметил, что действующая редакция Закона предусматривает единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей следующим категориям граждан:

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, заключившим контракт о прохождении военной службы, проживающим на территории Тамбовской области;

военнослужащим, прибывшим в Тамбовскую область из других субъектов Российской Федерации и проходящим военную службу по призыву в воинских частях на территории Тамбовской области, заключившим контракт о прохождении военной службы.

По словам Евгения Матушкина, теперь на единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей также будут иметь право мобилизованные, проходящие военную службу по мобилизации и заключившие контракт о прохождении военной службы. Закон был принят сразу в двух чтениях.

"Мы хотим материально поддержать ребят, которые защищают нашу страну и ее интересы на специальной военной операции. Это очень важный вопрос, который не терпит отлагательств, поэтому было созвано внеочередное заседание областной Думы. Инициатором законопроекта выступил Глава региона Максим Борисович Егоров. Депутаты, конечно же, поддержали эту инициативу", - сказал Матушкин.

Нормы закона будут распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.