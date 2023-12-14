Спикер Тамбовской областной думы Матушкин открыл Рождественские парламентские встречи

Участниками мероприятий стали депутаты, представители власти и духовенства

ТАСС, 14 декабря. Юбилейные X региональные Рождественские парламентские встречи прошли в Тамбовской областной думе в рамках региональных XXVIII Питиримовских духовно-образовательных чтений. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

"В рамках региональных XXVIII Питиримовских духовно-образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" в Тамбовской областной думе прошли юбилейные X региональные Рождественские парламентские встречи", - говорится в сообщении.

Встречи открыл председатель облдумы Евгений Матушкин, их участниками стали депутаты, представители власти и духовенства. Также открылась выставка работ победителей регионального этапа международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира" и межрегионального конкурса ЦФО "Вифлеемская звезда", экспозиция о монастырях Тамбовской епархии, книжная выставка библиотеки Тамбовской духовной семинарии "Семья - малая Церковь". Перед гостями выступил творческий коллектив "Благовест" отделения православной педагогики имени преподобного Сергия Радонежского Педагогического колледжа Тамбова.

Как отметил Матушкин, являющийся сопредседателем Рождественских парламентских встреч, цель таких встреч - упрочнение отношений церкви с властью и обществом, совершенствование законодательного обеспечения системы православного религиозного и теологического образования, духовно-нравственного воспитания.

"Православие является основой и главным источником нашей культуры. Искусство, архитектура, музыка, литература - нет такого вида искусства, на которое ни оказало бы влияние православие. Нет такого аспекта нашей жизни, которое существовало бы отдельно от него. Православие всегда формировало социальные нормы, воздействовало на моральные ценности нашего общества", - подчеркнул Матушкин в приветственном слове к участникам.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий отметил, что России сейчас приходится защищать национальные ценности и веру в условиях проведения СВО. "Наши недруги пытаются "отменить" русскую культуру. Но русская культура основана на православии, а его никогда не одолеют темные силы зла, ибо оно столетиями без искажений хранится в основанной Самим Христом Церкви, которая, в свою очередь, является Богочеловеческим организмом. Убежден, что и духовная культура нашего Отечества сохранится до скончания века, и на ее основе будут продолжать воспитываться новые поколения людей, обретая духовную крепость и мужество", - сказал митрополит.

Завершилось пленарное заседание церемонией награждения. Его Высокопреосвященство митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий вручил Евгению Матушкину Грамоту Всемирного Русского Народного Собора за заслуги на поприще ревностного служения во благо Отечества. Также чествовали победителей различных конкурсов. Абсолютным победителем конкурса "Вифлеемская звезда" стала руководитель дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации "Православный детский сад "Введенский" Елена Гаврилова из города Старый Оскол Белгородской области. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин и Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий вручили победительнице переходящий приз - символ конкурса - "Вифлеемская звезда", диплом и сертификат на памятный подарок.