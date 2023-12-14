Депутаты во главе с Евгением Матушкиным пообщались с участниками СВО

Бойцам передали оборудование для системы видеонаблюдения и книги о героях СВО

ТАСС, 14 декабря. Депутаты фракции партии "Единая Россия" во главе с председателем заксобрания Евгением Матушкиным пообщались в областной Думе с участниками специальной военной операции. Константин с позывным "Спартак" и Олег с позывным "Штурман" - добровольцы. По велению души они несколько месяцев назад ушли отстаивать интересы нашей страны и бороться с проявлениями нацизма. В данный момент они являются бойцами специального отряда "Оскол" добровольческого разведывательно-штурмового корпуса. По словам Евгения Матушкина, на регулярной основе депутаты областной Думы оказывают помощь защитникам Отечества. Бойцам было передано приобретенное на личные средства депутатов необходимое оборудование для установки системы видеонаблюдения. Также ребята доставят на передовую выпущенный областным парламентом совместно с региональным отделением Союза писателей России сборник литературных произведений о героях СВО. В самое ближайшее время в руки бойцов попадут 200 экземпляров, отмечает Евгений Матушкин.

"Наш святой долг сейчас - помогать защитникам нашего государства. Система видеонаблюдения поможет бойцам эффективнее выполнять боевые задачи, а книга стихов с теплыми словами, душевными строками о смелости и храбрости российских воинов скрасит минуты их отдыха. Горжусь своими мужественными земляками, среди которых и депутат областной Думы, и член Общественного совета при региональном парламенте. Победа будет за нами!" - комментирует Евгений Матушкин.

В свою очередь бойцы передали Евгению Матушкину Благодарственное письмо от командира специального отряда "Оскол" со словами признательности за гуманитарную помощь и "за участие в деле поддержания боеспособности и морального состояния личного состава подразделения".

Стоит сказать, что на внеочередном заседании областной Думы депутаты приняли закон, который расширяет перечень участников СВО, имеющих право на единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей.