НГУ победил на конкурсе "Арктек" с технологией мониторинга состояния зданий в Арктике

По словам директора Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александра Квашнина, участие и победа в конкурсе дает вузу возможность представить технологии крупным российским корпорациям

ТАСС, 14 декабря. Разработанная в Новосибирском государственном университете (НГУ) технология экспресс-оценки состояния зданий, инженерных сооружений и конструкций в Арктике и на территориях вечной мерзлоты стала победителем технологического конкурса "Арктек". Об этом сообщила пресс-служба университета.

"На геолого-геофизическом факультете НГУ разработана и запатентована технология экспресс-оценки состояния зданий, инженерных сооружений и конструкций, актуальная для Арктики и территорий с вечномерзлыми грунтами. Заместитель директора Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ кандидат технических наук Андрей Савченко представил ее на "Арктек-2023" в секции "Транспорт и инфраструктура" и победил в номинации "Арктек научный питч", - говорится в сообщении.

Проблема нарушения состояния зданий и сооружений связана с сезонным оттаиванием грунтов и глобальным потеплением, пояснили в пресс-службе. В таких случаях решение о прекращении эксплуатации или об усилении фундамента должно быть принято оперативно, для чего в НГУ разработали аппаратно-программный комплекс экспресс-мониторинга, включающий сенсоры - микросейсмические датчики, фиксирующие частоту и амплитуду вибраций конструкций зданий, и регистраторы этих данных, а также программное обеспечение, убирающее посторонние шумы.

"Мы исследовали таким образом ряд объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в Новосибирской области, а также на одном из крупнейших металлургических предприятий России. За короткое время удалось сделать оценку технического состояния самых разных сооружений, выявить среди них проблемные. Результаты наших исследований были на 100% подтверждены другими, более трудоемкими и дорогими способами. Подобные работы геологи НГУ выполняли на различных зданиях, фундаментах, опорах мостов, резервуарах и трубопроводах", - отмечает директор Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ Александр Квашнин. Ведутся пилотные испытания технологии на крупных российских предприятиях. У НГУ имеется несколько патентов для защиты применения технологии в различных областях - нефтегазовой, на трубопроводном транспорте и т.д. Ведутся переговоры с крупными индустриальными партнерами о внедрении технологии.

"Участие и победа в конкурсе "Арктек" дает нам возможность представить технологии крупным российским корпорациям. Это "Норильский никель", "Алроса", "Новатэк", "Росатом", "Роснефть", "Газпромнефть" и другие организации, которые работают на Крайнем Севере и заинтересованы во внедрении новых технологий", - говорит Квашнин. Также разрабатывается облачный сервис для хранения информации о техническом состоянии исследуемых зданий и конструкций, на его основе предполагается запустить сервис уведомлений, с помощью которого обслуживающие их организации будут оперативно получать информацию о наступлении опасных событий. Для повышения эффективности планируется адаптировать сенсоры к определенным условиям эксплуатации и к конкретным видам зданий и конструкций.

О конкурсе

Арктический технологический конкурс "Арктек" проходил в течение более чем полугода, финал состоялся 11 декабря в Москве в МГТУ им. Баумана. Цель конкурса - трансформация научных и технологических разработок в цифровые и инженерные решения для развития комфортных условий жизни людей в Арктике и обеспечения успешной работы компаний в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Организаторам конкурса выступили Восточный центр государственного планирования и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.