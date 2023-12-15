Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка посетил ряд учебных подразделений СКФУ

Полпред также встретился со студентами и молодыми учеными СКФУ, ребята рассказали о своих технологических и социально значимых проектах

ТАСС, 15 декабря. Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка посетил Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) с рабочим визитом. Вместе с ректором СКФУ Дмитрием Беспаловым он побывал в нескольких учебно-научных подразделениях, сообщили в пресс-службе вуза.

"В ходе визита полпред президента России Юрий Чайка посетил ряд учебно-научных подразделений. Первым из них был научно-образовательный центр по компетенции "Электроника", здесь студенты получают практические навыки в сборке радиоэлектронной аппаратуры, разработке конструкций и других этапах проектирования. Далее он побывал в Центре аддитивных технологий и 3D-прототипирования, где студенты осваивают моделирование и проверку деталей радиоэлектронной аппаратуры, а также технологии реверс-инжиниринга и создания трехмерных моделей", - уточняется в сообщении.

По словам полпреда, внешнее давление и санкции со стороны недружественных государств, увеличение цен на комплектующие и логистику диктуют необходимость усиливать развитие импортозамещения, в том числе в самых наукоемких отраслях. Поэтому сейчас идет объявленное президентом РФ Владимиром Путиным десятилетие науки и технологий. "Одна из основных задач в этот период - привлечение талантливой молодежи к фундаментальным и практическим исследованиям. Необходимо помочь обеспечить востребованность их научных результатов, помочь довести до конкретных решений и внедрения в реальный сектор экономики", - подчеркнул Чайка, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечено, что особый интерес у гостя вызвала учебно-научная лаборатория беспилотной робототехники, где были представлены современные разработки в области проектирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, Чайка посетил научно-лабораторный комплекс чистых зон и киберкласс и технологический парк СКФУ, где реализуются программы по формированию предпринимательских навыков студентов из всех вузов Северного Кавказа. Так, за 2022-2023 годы здесь обучились более 1,5 тыс. студентов из университетов округа.

"Наш университет является центром инновационного развития и подготовки высококвалифицированных специалистов. Отмечу, что научно-технический потенциал СКФУ постоянно растет, здесь созданы все условия для оптимального развития профессиональных и исследовательских компетенций студентов, а также для их творческой, спортивной и общественной самореализации. Уверен, федеральный университет внесет значимый вклад в социально-экономическое развитие нашего макрорегиона и страны в целом", - добавили в пресс-службе, цитируя слова Беспалова.

После посещения центров, полпред встретился со студентами и молодыми учеными СКФУ, где ребята рассказали о своих технологических и социально значимых проектах. Они направлены на вовлечение молодежи в изучение истории России, развитие студенческого медицинского волонтерского объединения, реализацию регионального спортивно-патриотического турнира "Свои", а также разработку системы снижения уровня при отключениях электроэнергии в низковольтных распределительных сетях и другие. В конце экскурсии Чайка вручил авторам трех инициатив Благодарственные письма за вклад в развитие научно-образовательного потенциала СКФО.