К "Движению первых" в Брянской области присоединились 15 тыс. школьников

Также за 2023 год открыто 28 местных отделений в школах, в организациях культуры и спорта

ТАСС, 15 декабря. Членами организации "Движение первых" в Брянской области стали уже 15 тыс. школьников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"В Брянской области уже 15 тыс. школьников состоят в "Движении первых", за этот год открыто 28 местных отделений в школах, в организациях культуры и спорта. Это значит, что ребятам интересно участвовать в проектах, решать самостоятельно самые разнообразные задачи. Более 2 тыс. наших активистов стали победителями, призерами и финалистами масштабных федеральных проектов "Движения первых", - рассказал Богомаз.

Он добавил, что в России накоплен уникальный опыт воспитательной работы в детских общественных организациях, и подчеркнул важность преемственности поколений.

"Движение первых" объединило уже существующие детские и молодежные общественные организации, сохраняя традиции и приумножая опыт пионерии, комсомола, Российского движения школьников и других детских организаций. Главная его задача - создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям", - написал брянский губернатор.

Бозомаз выразил готовность оказывать поддержку молодежи в реализации интересных проектов и предложений.