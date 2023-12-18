Первый за Уралом экзаменационный центр по квантовым коммуникациям открылся в Томске

Университет получил право проводить независимую оценку квалификации "Специалист по квантовым коммуникациям (6-й уровень)" по профессиональному стандарту "Специалист по исследованиям и разработкам в области квантовых коммуникаций"

ТАСС, 18 декабря. Экзаменационный центр по квантовым коммуникациям открылся в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), он стал первым подобным центром в России, расположенным за Уралом. Об этом сообщила пресс-служба ТУСУР.

"Экзаменационный центр ТУСУР получил аттестат соответствия решением Совета по профессиональным квалификациям в области связи и радиотехники, подтверждающим право проводить независимую оценку квалификации специалистов по квантовым коммуникациям по профессиональному стандарту, ТУСУР стал единственным экзаменационным центром за Уралом. Центр обеспечит независимую аттестацию специалистов, которые будут работать на монтаже и эксплуатации новой квантовой инфраструктуры", - сообщила пресс-служба.

Университет получил право проводить независимую оценку квалификации "Специалист по квантовым коммуникациям (6-й уровень)" по профессиональному стандарту "Специалист по исследованиям и разработкам в области квантовых коммуникаций". В ноябре 2023 года первые свидетельства получили 10 человек, которые сдали экзамен, включавший 50 вопросов теоретической части, практическое задание на спецоборудовании и задание на симуляторе квантового распределения ключей, впервые в России созданного в ТУСУРе.

"Мы понимаем, что не все желающие пройти аттестацию на соответствие профессиональному стандарту смогут это сделать без дополнительного обучения. Наши компетенции позволяют организовать такую работу. Уже ведется разработка курса повышения квалификации, который позволит специалистам получить недостающие знания в области квантовых коммуникаций", - рассказал директор проектного офиса ЦК НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" ТУСУР Дмитрий Брагин, получивший право проводить аттестацию.

Президент ТУСУР Александр Шелупанов отметил важность создания в России сети подготовки и независимой оценки кадров по квантовым коммуникациям. "Нами выполнен огромный и значимый пласт работы по формированию фонда оценочных средств квалификации "Специалист по квантовым коммуникациям" на базе впервые созданного в России сотрудниками, аспирантами и студентами ТУСУРа учебно-исследовательского стенда по квантовой криптографии. Важно, что заложен прочный фундамент для успешного продвижения этого проекта в России", - заявил он.

В рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" правительство РФ определило компанию "РЖД" ответственной за развитие области "Квантовые коммуникации". ОАО "РЖД" совместно с АНО "Центр обеспечения цифровой трансформации" разработали профессиональный стандарт "Специалист по исследованиям и разработкам в области квантовых коммуникаций", который вступил в действие с 1 сентября 2023 года, говорится в сообщении.