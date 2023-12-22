Матушкин: важным вопросом в системе здравоохранения является устранение кадрового дефицита

По словам председателя Тамбовской областной Думы, дефицит кадров объясняется тем, что кафедры по этому направлению были сформированы в медицинских вузах недавно

ТАСС, 22 декабря. Актуальным вопросом становления системы общественного здоровья в России является подготовка кадров, а именно устранение их дефицита. Такое мнение выразил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин в своем докладе на заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики, сообщила пресс-служба парламента.

"Дефицит кадров объясняется тем, что кафедры по данному направлению были сформированы в медицинских вузах недавно. При этом, проблема усугубляется тем, что выпускники программы магистратуры "Общественное здравоохранение" не поименованы в утвержденном приказом Минтруда России профессиональном стандарте "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья". Такая работа должна была быть проведена в 2023 году", - пояснил Матушкин.

Кроме того он отметил, что важной проблемой системы здравоохранения является недостаточно серьезное отношение общества к ведению здорового образа жизни, а также активное использование населением биологически активных добавок, стандарты производства и контроля качества которых не установлены. Не меньшей проблемой остается и недостаточно ответственное отношение граждан к профилактике инфекционных заболеваний.

В своем докладе Матушкин также рассказал о формировании системы общественного здоровья в Тамбовской области. В частности, о деятельности регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, который был построен и начал свою работу в 2020 году в рамках национального проекта "Демография".

Одним из наиболее эффективных форматов работы центра является просветительская деятельность в сфере профилактики заболеваний. Кроме того, центр занимается разработкой и внедрением корпоративных программ укрепления общественного здоровья, которые разрабатываются индивидуально для каждой организации.

По итогам заседания комиссией были выработаны рекомендации, которые будут направлены в профильные министерства РФ, рассказали в пресс-службе. Здесь добавили, что Матушкин также принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, тема которого обозначена как "Конституционные основы современного российского парламентаризма: к 30-летию со дня образования Федерального Собрания РФ".