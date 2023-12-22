Матушкин заявил, что бюджет Тамбовской области на 2024 год остается социально направленным

Председатель Тамбовской областной думы отметил, что более 60% расходов планируется направить на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения

ТАСС, 22 декабря. Сегодня 36-м заседанием завершилась осенне-зимняя сессия Тамбовской областной Думы. В заседании принял участие глава региона Максим Егоров. Депутаты во главе с председателем Евгением Матушкиным утвердили главный финансовый документ - бюджет региона на 2024 год.

По словам председателя областной Думы Евгения Матушкина, основные подходы по формированию консолидированного бюджета Тамбовской области на 2024-2026 годы направлены на финансовое обеспечение мероприятий по достижению целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года, а также решения задач и приоритетов социально-экономического развития Тамбовской области.

"Бюджет региона остается социальным: более 60% расходов планируется направить на здравоохранение, образование, социальную поддержку населения. В проекте бюджета региона в полном объеме обеспечены софинансирование по национальным проектам, реализация указов Президента страны, оплата труда работникам бюджетной сферы, исполнение социальных обязательств", - отметил Евгений Матушкин перед началом заседания. Он отметил, что бюджет 2024 года учитывает выполнение обязательств, предусмотренных в соглашениях по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, по замещению рыночного долга бюджетными кредитами и по предоставлению из федерального бюджета бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

"Основные параметры бюджета Тамбовской области на 2024 год утверждены в следующих размерах: доходы - 66 299,0 млн. рублей, расходы - 66 538,3 млн. рублей", - пояснил Евгений Матушкин.

Верхний предел государственного долга Тамбовской области по состоянию на 1 января 2025 года спрогнозирован в сумме 20 714,1 млн рублей, на 1 января 2026 года - 20 504,8 млн рублей, на 1 января 2027 года - 19 325,7 млн рублей.

Также депутаты приняли изменения в региональный закон "О регулировании земельных отношений в Тамбовской области". Документ предусматривает сохранение права состоять на учете на получение бесплатно в собственность земельного участка многодетных семей в случае гибели (смерти, признания безвестно отсутствующими или объявления умершими) при выполнении задач в ходе специальной военной операции совершеннолетних детей или одного из совершеннолетних детей в таких семьях.