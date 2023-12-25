КБГУ планирует развивать доступность качественного образования в ближайшие 10 лет

В вузе также ведется работа по формированию инклюзивной культуры, направленной на повышение качества жизни обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

ТАСС, 25 декабря. Программа развития Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в Нальчике на ближайшее десятилетие направлена на обеспечение доступности качественного высшего и среднего образования. Об этом сообщила пресс-служба института с ссылкой на ректора вуза Юрия Альтудова, выступившего с отчетом об итогах года на заседание ученого совета университета.

"Программа развития КБГУ на ближайшее десятилетие направлена на обеспечение доступности качественного высшего и среднего образования, увеличение вклада вуза в развитие региона и страны в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", Национальной технологической инициативы и Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики", - сказал Альтудов.

КБГУ ведет обширную деятельность по расширению возможностей успешной самореализации молодежи и формированию у студентов активной гражданской позиции. Кроме того, в вузе ведется работа по формированию инклюзивной культуры, направленной на повышение качества жизни обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, отметил Альтудов. В соответствии с дорожной картой развития, университет выполняет все социальные обязательства перед коллективом преподавателей, сотрудников и студентов.

Руководитель КБГУ отметил, что в 2023 году университет подтвердил свой статус в российской и международной системах высшей школы. В частности, КБГУ входит в Топ-100 национальных рейтингов вузов России, в национальном рейтинге университетов по версии Интерфакс занимает 57 место, и 93 место в рейтинге лучших вузов России - 2023 по версии RAEX.

В 2023 году вузом получено 55 патентов и 46 свидетельств на программы электронно-вычислительных машин, а также один евразийский патент. Создано три ноу-хау для стратегического партнера вуза ООО "Газпромнефть - Промышленные инновации". В целом прирост результатов интеллектуальной деятельности относительно 2022 года составил 44%.

Совершенствуется научно-исследовательская инфраструктура вуза, усилены позиции в области новых материалов, астрофизики, искусственного интеллекта, экологии, медицины, в том числе открыта и оснащена по последнему слову техники научно-исследовательскаялаборатория экологического контроля, дооснащенспециальным оборудованием инжиниринговый центр "Передовые материалы и технологии".

"Программа развития университета включает 3 стратегических проекта, 10 политик, в рамках которых в 2023 году было реализовано 90 мероприятий. Программа развития синхронизирована с Стратегией социально-экономического развития Кабардино-Балкарии до 2040 года и направлена на преодоление региональных вызовов", - пояснил Альтудов, рассказывая о результатах реализации в 2023 году программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".