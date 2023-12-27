В Вологде создали межрегиональную общественную организацию "Союз Краеведов"

Частью сообщества стали представители из 30 регионов, среди них - краеведы из Москвы и Московского региона, Курганской, Воронежской, Ростовской, Сахалинской и других областей

ТАСС, 27 декабря. Межрегиональная общественная организация "Союз Краеведов " создана в Вологде для объединения людей, увлеченных историей и культурой, к сообществу уже присоединились представители 30 регионов. Первые членские билеты новой общественной организации вручил лично мэр Вологды Сергей Воропанов, сообщила пресс-служба города.

"Сегодня исторический момент - в Вологде прошла презентация межрегиональной общественной организации "Союз Краеведов ". Она уже начала объединять людей, увлеченных историей, культурой, географией, природой своей малой родины. Также частью сообщества стали представители из 30 регионов, среди них - краеведы из Москвы и Московского региона, Курганской, Воронежской, Ростовской, Сахалинской и других областей. Активную работу ведут и на территории новых регионов - Крымское республиканское представительство и Луганское республиканское отделение уже вошли в Союз краеведов России. У нашей Вологды очень богатая история, рад, что большое количество регионов к нам уже присоединилось", - отметил Воропанов, слова которого приводит пресс-служба.

По словам председателя Межрегиональной общественной организации "Союз Краеведов" Владислава Калашникова, еще предстоит большая работа по развитию этого направления на серьезном государственном уровне.

На презентации работала выставка краеведческих работ. Так про свою книгу "Всему начало здесь, в краю моем родном" рассказала заслуженный учитель России Нина Назарова. В свою очередь, директор АНО "Городской проектный центр "Вологда " Елена Земчихина добавила, что у этой книги обязательно будет второй тираж, поскольку первый автор раздала за три дня. "Создавая новую организацию "Союз Краеведов ", мы получаем новые возможности и поддерживаем таких увлеченных людей, которые живут в Вологде. Наша задача - помочь им передавать свои знания", - пояснила она.

Также на мероприятии наградили победителей и участников III Всероссийского конкурса "Наследие выдающихся предпринимателей России". Организатором конкурса выступает Московский музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.