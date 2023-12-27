ТГУ разработает ГОСТ на методику определения скорости резорбции хирургических имплантатов

В январе 2024 года ожидается первая базовая версия методики

ТАСС, 27 декабря. Тольяттинский государственный университет (ТГУ, Самарская область) приступил к разработке методики определения скорости резорбции (растворения) металлических материалов в биологически активной среде, которую планируется оформить в виде ГОСТа. Об этом говорится в сообщении ТГУ.

"Тольяттинский государственный университет приступил к разработке методики определения скорости резорбции металлических материалов, которую в будущем планирует оформить в виде государственного стандарта", - сообщает университет.

Отмечается, что о необходимости такого стандарта говорили участники прошедшей в Москве научно-практической конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. Конференцию организовал Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова (МГМСУ), ее участниками стали ученые, занимающиеся разработками для медицины, а также практикующие врачи.

"Методика измерения скорости резорбции в каждой научной школе своя. Между тем, скорость резорбции непосредственно в организме человека может существенно меняться в зависимости от того, куда был установлен имплантат - внутрь кости или подкожно. Поэтому разработка адекватной методики измерения скорости резорбции - это серьезная проблема", - говорит директор Научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ (НИИПТ ТГУ) профессор Дмитрий Мерсон.

Единый стандарт определения скорости резорбции ускорит переход российской имплантологии к полному импортозамещению, подчеркивают в ТГУ. "Такой стандарт станет универсальным языком для врачей, инженеров, материаловедов, металлургов и позволит объективно сравнивать результаты испытаний, проводимых в разных научных и производственных группах, и давать правильный прогноз по времени полного растворения имплантата в организме. В тоже время это будет способствовать развитию на базе ТГУ в кооперации с нашими партнерами центра превосходства в области применения магния для различных отраслей, включая медицину", - сообщил ректор ТГУ, профессор Михаил Криштал.

В январе 2024 года ожидается первая базовая версия методики. В феврале-марте запланированы тесты на образцах магниевых сплавов в лабораторных условиях в НИИПТ ТГУ и тесты на животных в Лаборатории медицинской биорезорбции и биорезистентности МГМСУ, после чего будет проведена верификация результатов тестов. В случае успешного результата методика будет отправлена на утверждение в Росстандарт на рассмотрение профильного технического комитета по стандартизации, говорится в сообщении.