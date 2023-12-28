МЭИ стал координатором по сбору и отправке гуманитарной помощи участникам СВО

В частности, в составе груза, который отправляется в декабре - теплая одежда, спальные мешки и теплые одеяла

ТАСС, 28 декабря. Национальный исследовательский университет "МЭИ" является ответственным за централизованный сбор регулярной гуманитарной помощи и отправки его единой колонной участникам СВО в рамках акции "Вузы для фронта". Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Мы все в МЭИ гордимся, что стали участниками и одними из координаторов инициативы "Вузы фронту", и что смогли обеспечить регулярную поставку гуманитарных грузов на фронт. Уверен, что совместная поддержка и волонтерская работа НИУ "МЭИ" оказывает реальную помощь нашим ребятам в зоне СВО. <…> В составе груза, который отправляется в декабре - теплая одежда, спальные мешки, теплые одеяла, обувь, окопные свечи, продукты питания, медицинские аптечки, средства личной гигиены и многое другое", - рассказал ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечено, что отдельным грузом будет доставлено более 1,5 тыс. книг для восполнения библиотечного фонда образовательных организаций Донбасса и Луганской Народной Республики. Более того, сотрудниками университета сплетены своими руками и переданы на фронт маскировочные сети, а для улучшения бытовых условий силами сотрудников опытного завода МЭИ изготовлено более 100 печей-буржуек, свыше 1 тыс. саперных "кошек" и переходников для гранатометов.

К акции "Вузы для фронта" также присоединились участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮнАрмия", которые передали для военнослужащих более 800 писем и подарки к Новому Году.