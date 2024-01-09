Матушкин поздравил детей участников СВО с Новым годом на празднике в Тамбовской облдуме

Дети приезжают на праздник в Думу не только из Тамбова, но и из муниципальных округов региона

ТАСС, 9 января. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин поздравил детей участников СВО с Новым годом на праздничном представлении. Для детей защитников Отечества депутаты областной Думы во главе с председателем Матушкиным организовали новогоднее шоу. Создавать для детей волшебную атмосферу помогали сказочные персонажи и Дед Мороз со Снегурочкой. Об этом сообщили в пресс-службе областной Думы.

Председатель регионального парламента отметил, что подобные новогодние праздники для детей, чьи отцы сейчас отстаивают суверенитет России, региональный парламент проводил и в прошлом году. Дети приезжают на праздник в Думу не только из Тамбова, но и из муниципальных округов региона.

"Это дело первостепенной важности - окружить семьи наших защитников заботой и вниманием. Папы этих детей выполняют сейчас важнейшую миссию по защите нашего государства. Нам очень хочется порадовать ребятишек, подарить им хорошее настроение, веселье. Для них подготовлена прекрасная праздничная программа, веселые конкурсы, подарки. Надеюсь, что и ребятишки, и их мамы останутся довольны", - отметил Матушкин.

Он поприветствовал детей перед началом представления. "Дорогие ребята, от лица всех депутатов областной Думы поздравляю вас с наступившим новым 2024 годом и наступающим Рождеством Христовым! Хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья. Чаще радуйте своих родителей успехами в учебе и в спорте, растите добрыми и отзывчивыми", - сказал Матушкин. Также поприветствовала детей заместитель председателя комитета по охране здоровья Галина Серова. Дети участвовали в театрализованном представлении и водили хоровод. Зажглась разноцветными огнями елка. Завершилось представление вручением сладких подарков.

Областная Дума во главе с председателем Евгением Матушкиным шефствует над Тамбовским домом-интернатом для ветеранов войны и труда, над областным специализированным Домом ребенка. Каждый месяц депутаты собирают личные средства, которые направляют на помощь участникам СВО.