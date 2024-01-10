Депутаты во главе с Евгением Матушкиным привезли подарки в Дом ребенка

Детям передали фрукты, сладости, игровые и развивающие наборы

ТАСС, 10 января. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным перед новогодними праздниками посетили областной специализированный дом ребенка. Областной парламент шефствует над учреждением и поддерживает с ним дружеские связи уже больше 10 лет. По традиции в преддверии праздников Евгений Матушкин вместе с коллегами поздравил сотрудников и детей, находящихся в доме ребенка, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Сейчас в учреждении проживают 27 воспитанников.

"Спасибо вам за нелегкий труд, за заботу и любовь, которыми вы окружаете малышей. Вы очень многое делаете для того, чтобы им здесь было уютно и комфортно. В доме ребенка очень хорошие условия пребывания. Но, конечно, ребятишкам нужны мама и папа. Отрадно, что все малыши постепенно оказываются в семьях. Желаю сотрудникам крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия, а всем подопечным учреждения - обрести любящих родителей", - сказал Евгений Матушкин.

Депутаты передали детям подарки - фрукты, сладости, игровые и развивающие наборы. А сотрудники учреждения передали гостям сделанные детьми игрушки - символы нового 2024 года.

"Я убежден, что депутаты должны заниматься не только законотворческой деятельностью. Народные избранники должны вести приемы граждан, общаться с людьми, помогать им. Не только законами должна заниматься областная Дума, но и общественно полезной работой", - подчеркнул Евгений Матушкин.

Также, добавил Евгений Матушкин, депутаты ежемесячно собирают личные средства на помощь ребятам, которые участвуют в СВО.