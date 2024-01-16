НГУ может стать одним из опорных вузов для "Роскосмоса"

Ректор НГУ Михаил Федорук отметил, что одно из основных направлений, которые вуз будет развивать, - это отдел аэрокосмических исследований

ТАСС, 16 января. ​​​​​​На площадке Новосибирского государственного университета 16 января состоялось совещание с участием генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова, губернатора Новосибирской области Александра Травникова и ректора НГУ Михаила Федорука. Делегация "Роскосмоса" ознакомилась с научно-технологическим заделом Новосибирского государственного университета в интересах проекта "Сфера". Также во время встречи обсудили усиление взаимодействия "Роскосмоса", вуза и СО РАН, рассмотрели вопросы повышения эффективности научно-прикладных исследований, связанных с пилотируемой программой и по другим важным направлениям.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что несколько лет назад одной из главнейших задач новосибирское региональное Правительство определило задачу, значимую для научно-технологического развития страны: сближение исследования и индустрии, инициирование востребованных экономике исследовательских тем и создание условий для внедрения результатов исследований в индустрию и промышленность.

Для этого развивали инфраструктуру, в том числе, управленческую: создано региональное министерство науки и инновационной политики, запущена программа "Академгородок 2.0". Сегодня в реализации ее флагманские проекты: строительство Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово, кампуса мирового уровня НГУ, в этом году заканчивается проектирование второй очереди Академпарка.

Ректор НГУ Михаил Федорук, рассказывая о деятельности университета, отметил, что одно из ключевых конкурентных преимуществ вуза - это интеграция в экосистему новосибирского Академгородка, которая включает сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и Академпарком. Сильная научно-исследовательская база позволяет университету принимать активное участие и в решении стратегических задач, обеспечивающих технологический суверенитетстраны.

"Мы реализуем ряд совместных проектов с крупными высокотехнологичными компаниями. Новые возможности по развитию образовательной и научно-исследовательской инфраструктуры университету предоставит кампус мирового уровня, который сейчас строится в рамках нацпроекта "Наука и университета". Одна из задач кампусной политики - это расширение деятельности существующих и новых научных подразделений. Основное направление, которое мы будем дальше усиливать и развивать и для которого будут предоставлены дополнительные площади в научно-исследовательском центре нового кампуса НГУ, - это отдел аэрокосмических исследований. Мы благодарим главу "Роскосмоса" за высокую оценку деятельности университета и готовность сделать НГУ одним из опорных вузов, наряду с МАИ и МГТУ им. Баумана, в реализации стратегических проектов госкорпорации", - отметил Михаил Федорук.

На встрече также выступил Виталий Прокопьев, заведующий отделом аэрокосмических исследований НГУ, и подробнее остановился нарезультатах работы подразделения по ключевым направлениям.

"Разработка бортового диагностического оборудования - это то, с чего начинались первые работы по космической тематике в НГУ. И до сих пор это направление остается одним из приоритетных в нашей деятельности. На счету отдела уже более 100 приборов, успешно запущенных на орбиту на различных космических аппаратах. Наше оборудование стоит на аппаратах серии ГЛОНАСС, "Арктика-М", "Электро-Л", "Спектр", мы принимаем участие во всех лунных миссиях.

Наше оборудование предназначено для мониторинга и диагностики широкого спектра параметров: внутренней атмосферы космического аппарата, состояния бортовых систем, состояния магнитосферы Земли и ее воздействия на спутник, различных параметров физической обстановки на орбите.

Одна из последних разработок отдела - Экспериментальный комплекс измерения радиационной обстановки установлен на спутнике "Скиф-Д". Прибор уже более года собирает данные для изучения радиационной обстановки на средней круговой орбите - 8070 км с полярным наклонением 90°.

Анализ этих данных позволит определить предельные значения радиации на данной высоте и сделать выводы о степени ее воздействия на аппарат и возможностях защиты подсистем спутника", - рассказал Виталий Прокопьев.